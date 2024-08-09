楊思琦慶祝生日　愛女撞到全紅嬋餅印一樣

前港姐冠軍楊思琦迎來46歲生日，她透過社交平台慶分享慶祝生日的片段。生日會上，她的12歲女兒楊卓穎亦有亮相，相片曝光後，有網民發現她與近日爆紅的人氣跳水小天后全紅嬋撞樣。無論臉形和五官同出一徹，猶如孖生姊妹一樣。生日會上，楊思琦四周都有造形特別的蛋糕擺設，生日牌寫上「思琦，生日快樂」，不少網民都在帖上留言送上生日祝福。

另外，全紅嬋與隊友陳芋汐在巴黎奧運出戰女子跳水女子10米台決賽包辦了金、銀牌。現年18歲的陳芋汐連續兩屆奧運屈居銀牌敗給全紅嬋，她受訪時眼濕濕，網民感到心疼。其實，陳芋汐的家庭背景及學歷遠勝拍檔全紅嬋。陳芋汐出身體操世家，祖父陳新熙是上海市前體操運動員，爸爸陳健是上海青少年體育學校的體操教練，母親則在上海體育學院擔任體操教研室副教授。陳芋汐6歲時被啟蒙教練金曉峰看中，發現她反應速度快、理解能力高，大腦反應靈敏，是一個跳水的「苗子」。陳芋汐又獲中國首位跳水世界冠軍史美琴發現她在平衡木上身體條件不錯，於是遊說陳爸爸讓陳芋汐轉學跳水，終於成功打動陳芋汐的父母，陳芋汐先學游水再按她的身體條件進行特殊規劃，自此展開成功之路。

此外，陳芋汐是一名學霸，就讀上海名校同濟大學，操得一口流利英語，接受外媒訪問時對答如流，絕對是「文武雙全」。面對外藉傳媒能以流行的英語對答，獲讚「非常優秀」、「端莊大氣」。其實，陳芋汐對學業有要求，訓練時每每到了休息時間都會主動學習，她喜愛閱讀及做練習題，所以學業成績優秀。今年1月，她被保送上海同濟大學，根據2025年的QS世界大學排名和2024年的泰晤士高等教育世界大學排名，同濟大學分別位列中國第八和第十三。

相反，全紅嬋出身清貧，學歷亦不及，日前她接受央視旗下英文頻道記者訪問時，突然被考英文的她性格率直斷然拒絕，當時全紅嬋被問：「你總說小小巴黎拿捏，那我考一考你，拿捏用英語怎麼講？」全紅嬋回答：「不會。」記者又追問：「我教教你好不好？」全紅嬋秒回：「不用了，我不想知道。」