方皓玟再為無綫效力　恨拍《愛回家》速遞歡樂

方皓玟、王灝兒（JW）、鍾柔美、詹天文、周吉佩、古淖文、譚輝智等在會展為無綫節目拜神。方皓玟近期再度亮相無綫節目，她指是因節目與時間配合，亦透露有洽談其他合作可能性，或許是參與節目、擔任評判等，有待商討。問到會否想拍劇？她笑說：「《愛回家》嗰啲，開心速遞，速遞啲開心畀人，都係一件好事，我依家又咁開心，應該都要做返啲開心嘢，我久唔久都有睇。」

JW指工作計劃唱歌外亦會拍劇，經營茶飲店的她現在有3間店鋪，希望愈開愈多分店，笑言每日看到店鋪營業額相當開心。講到有指近期《中年好聲音》「中1生」爆出連串負面身聞皆是支嚳儀做「金手指」放料，JW則說：「有啲嘢聽下就算，同佢講有啲嘢自己知，唔需要解釋咁多，都有同佢傾吓，佢都係新人，我介紹佢入行，所以要負返責任。自己都有唔開心新聞，都解釋畀佢聽，好快就過。」

龍婷被指爆搭上已婚演唱會製作人丘亞葵傳遭公司雪藏，本來有份為節目演出也被飛起，周吉佩指龍婷缺席對演出沒有影響，因收到通知時已經沒有對方，知道她正在休息。講到支嚳儀被指是「二五仔」鬧出連串是非，他則說：「冇人質疑過佢係金手指，呢啲都係傳言。」他又指愈多風浪大家愈團結，連「中2生」都好friend，好似大家庭一樣。

鍾柔美講到大學聯招放榜後未如理想，未能入讀心儀大學，她指還在考慮選擇中，難以決定，也有問身邊人意見，但最後選擇也是自己決定。問到可有向炎明熹攞意見，她說：「冇，自己都好忙，亦知佢休息緊。」笑問成績不理想是否因為到台灣放天燈祈福時被網民發現寫錯字「入到心「義」（儀）大學」？她笑說：「有可能係喎，我都冇留意寫錯字，同朋友一齊去，大家都有寫錯字，我只係寫漏咗企人邊，我會留意返，大家唔使擔心我語言能力。」