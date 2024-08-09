創新耳機　幫你iPhone通話錄音？

真無線耳機多於雨後春筍，要突圍而出加入特異功能是方法之一。Xiaomi Buds 5就自帶耳機獨立錄音，只需按三下便開始錄音，透過小米耳機App更能長期錄下來，而且在不具備通話錄音功能的iPhone上也能使用。耳機單邊僅重4.9g，基於人體工學探用半入耳式設計，流線貼合耳廓，並符合IP54防塵防水要求，可直接用水清潔。

耳機內置超感雙磁鐵單元，擁有保真壓縮音訊技術及Snapdragon Sound X Hi-Res雙HIFI聲音質量認證，能達致無損音頻（44.1k/16bit），在Harman AudioEFX聯合調音下，音效得到保證。另支援360°環繞音感，可依照頭轉狀態即時調節立體聲，配合低音管系統，帶來澎湃低音。

同場加映：多變降噪耳機

Dyson同期推出耳罩式降噪耳機OnTrac，外殼由高級鋁材加工而成，提供CNC亮銀、亮銅、黑鋼、陶瓷硃砂4款配色，並有順滑陶瓷面和陽極氧化面飾選擇，大玩Mix & Match！內置8個主動降噪麥克風，配合被動衰減技術，有效消除40dB噪音，而且只需輕按任何一邊耳罩兩下，即可隨時切換主動降噪或通透模式。另配備40mm、16 ohm釹合金喇叭驅動器和數碼信號處理器(DSP)，提供6Hz至21kHz的寬廣音頻範圍，有效呈現低音及高音每個細節。