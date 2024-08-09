韓國女團ITZY襲港　露腰晒腿冧爆粉絲

韓國人氣女團ITZY將於明晚（10日）以4人陣容假香港亞洲國際博覽館開騷，成員禮志、留真、彩鈴及有娜今晚（9日）在銅鑼灣的商場舉行記者會，吸引逾千粉絲圍觀，逼爆商場4層。

她們登場之後逐一用廣東話作自我介紹，問到明晚有甚麼亮點，隊長禮志表示：「我們很用心準備了很多演出，也有很多跟大家互動的表演，希望大家多多期待。」今次是她們繼去年3月之後第二度來港開騷，問她們最愛甚麼香港美食？禮志表示上次去了新鮮熱辣的蛋撻，希望今次也能有機會品嘗，留真就自爆愛吃雲吞麵，並指每次吃雲吞麵都會想起香港，有娜則表示最愛飲珍珠奶茶。

問到想向第一次見ITZY的粉絲推薦甚麼歌曲，禮志便清唱一小段《Not Shy》，台下粉絲亦跟住一齊唱和尖叫，她即用廣東話說「多謝」作回應。而香港站是ITZY今次世界巡唱的尾站，彩鈴希望能跟香港粉絲一起創造美好的回憶，她又學用廣東話講「我愛你哋」冧粉絲，有娜就用廣東話說：「MIDZY（ITZY官方粉絲名）好鍾意！」留真與禮志則分別用廣東話講「好幸福」和「心心」，4人又一齊講「你哋好正」讚香港粉絲，令全場High爆尖叫。