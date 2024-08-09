Eric Kwok被爆拒找女團XiX MV數：我都唔知咩事

音樂人郭偉亮（Eric Kwok）近來黑氣纏身，早前宣布要重組旗下女團XiX，踢走成員莊殷玥（Vici），又暗示老婆葉佩雯日前在網上炮轟有人零尊重一事與此有關，而今日（9日）Eric Kwok就被一名網民網上鬧爆，聲稱Eric Kwok不滿意女團XiX的MV成品而拒絕找數。

該網民在網上發文：「幫佢做完XiX嗰MV，傾好曬Details，片都出埋，你呢條女都踢走埋，依家同我講唔滿意做咗出嚟嘅嘢所以唔畀錢？」該網民指Eric Kwok與老婆葉佩雯當日有跟場，但又表示不滿，令他百思不得其解：「好多錢咩？已經Cut咗Budget啦。」並寸Eric Kwok無謂再生事端，要搞女團就要計劃好，又取笑XiX由6位成員變4人。

對此，XiX唱片公司環球高層表示：「我Check咗同事，我哋已付MV費給Eric公司！」而Eric Kwok就回覆東網表示：「已經找晒數畀導演，我都唔知發生咩事，不認識發文的人，假如佢收不到錢，請佢聯絡番總統籌導演啦。」

Eric Kwok與老婆就似乎未有近日的是非影響心情，今日在社交網Po恩愛合照，原來慶祝相識24周年，拍拖出街去食飯，葉佩雯表示：「今日點都要抽啲時間去慶祝，雖然最近很超忙！好耐冇二人世界，拍吓拖，我哋決定今餐飯唔傾公事、唔覆電話，好好享受這餐慶祝飯。」並感恩遇上對方，及會並肩作戰一齊工作、互相勉勵。