脫單在望？ 唐詩詠結伴遊日　小鮮肉體貼陪玩如熱戀情侶

視后唐詩詠單身多時，日前被野生捕獲與一名網台小鮮肉同遊日本主題樂園，又戴卡通頭飾，猶如熱戀情侶，即惹來脫單好消息，網民紛紛送上祝福，而詩詠則笑稱是美麗誤會。

藝人唐詩詠有「絕世好女友」之稱號，唯感情生活一直未有着落，網民都不禁替她着緊。而與無綫結束近20年賓主關係後，詩詠開始享受人生，經常網晒跟大師學整麵包及與友共聚的照片，日前她就現身日本主題樂園，被網民野生捕獲，當日她身穿白色背心，頭戴公仔髮飾，與卡通人物玩得好開心，笑容燦爛。而詩詠此行並非自己一人，其身邊出現一名貌似洪天明的小鮮肉，與她一齊戴住卡通頭飾。只見兩人玩得十分開心，四處打卡之外，小鮮肉又為她撐傘遮太陽，十分體貼親切。現時正值暑假，日本有不少港客認出詩詠要求合照，男方都好識趣地站在一旁等候。據知這位小鮮肉是網台主持Rico，由於兩人大纜扯唔埋，亦從未合作過，所以網民都感覺事有蹺蹊。

工作玩樂兩兼顧

被捕獲的消息傳開後，詩詠可能收到好多網民送上祝福，恭喜有新戀情，對此，她終開口回應，表示：「梗係唔係新戀情啦，今次去大阪係拍網台節目《絲打去旅行》，同Rico都係第一次見面，不過佢份人幾搞笑，嗰幾日都玩得好開心，可以免費去旅行，寓工作於娛樂！」