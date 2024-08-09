劉俊謙伍允龍再合作　向武師致敬

繼《九龍城寨之圍城》後，「信一」劉俊謙、「王九」伍允龍和蔡思韵，再次合作演出電影《武替道》，勢令動作電影氣氛延續，除了一班年輕演員之外，更邀請到近年甚少在幕前演出的董瑋出山，演繹一位性格固執的過氣武指「李森」。電影發放的最新海報及預告片，其中一位看不清模樣的演員，從爆破火海中高處躍下，跳落地上紙皮盒，看似簡單，但背後卻蘊藏許多不為人知的辛酸史。預告片中，董瑋的快而狠的功架，極具氣勢，與劉俊謙飾演的動作演員「李世龍」卻從樓梯狼狽地滑下，相映成趣。董瑋說：「以前啲港產片，邊個唔係搏盡？無論幾大風大浪，團火唔可以熄！」

電影由孖仔導演梁冠堯和梁冠舜執導，透過武師替身道出80年代武打演員的辛酸經歷，本身也是動作演員出身的孖仔導演，以兩人多年來親身體會的武打經歷，可謂恰如其分，電影重現80年代香港動作電影黃金盛世的戲味，以前常見的打鬥場面取景地點包括：尖東海旁天橋、尖東一帶商業中心扶手電梯等，相信會勾起大家不少回憶。兩位梁導指香港動作電影最風光的時代，正是香港的黃金時代，透過過氣武打明星森重出江湖將武師的專業精神傳承給年輕人，寄望繼承前人拍好香港電影，這正是他們的願景。覺得現在香港動作片以至整個電影業都面臨困境，但仍有一班年輕電影工作者奮鬥拚搏，可望能重振香港電影昔日光輝。