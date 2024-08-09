譚輝智唱張學友經典歌　重現「獨特」舞步惹尖叫

《中年好聲音2》譚輝智、歌手陳健安（安仔）和梁釗峰晚上（9日）現身黃竹坑一商場為小型音樂會擔任表演嘉賓，吸引大批歌迷到場支持。打頭陣的安仔上年底不慎腳傷，他在台上表示正在康復中：「好耐冇踢波，早2日做物理治療，做到啲簡單傳球動作，希望過2個禮拜可以落返場。」至於譚輝智甫出場即引來粉絲歡呼，他在台上表示要突破自己，並隨即跳唱張學友的經典歌《屈到病》，重現之前他個人音樂會中的「獨特」舞步，引來粉絲爆出尖叫。

輝智受訪時表示是首次在商場跳舞，感覺新鮮，問他是否對跳舞信心大增？他笑言：「唔係，不過揀歌嗰陣大會想我唱呢首歌，咁呢首歌冇理由齋企喺度唱嘛。」他笑指不是跳舞跳上癮，但求跳完不會被人嫌棄便好，又表示希望將來若出新歌也可以包含開心及輕快的作品，問他是否已向公司表達希望有自己新歌？他笑言不敢：「我冇要求㗎，哈哈！（唔心急？）又未去到好心急嘅，都係出道咗2個月，依家有一首自己歌已經好感恩。」提到近期《中1》生接連爆出負面新聞，問到《中2》生會否因此擔心，説話變得謹慎甚至減少見面？他表示《中2》生仍然有互相聯絡及見面：「我見佢哋仲多過見自己屋企人，劉威煌嚟緊開騷又要綵排，我有時覺得見得太多啦，日日都見，哈哈！」他笑指以他們《中2》生的性格很難有是非：「成班都癲嘅，就算講錯嘢都知道係搞笑。」他表示稍後會到中山登台，是自己首次離開香港作個人表現，現時相當期待。

至於安仔就表示8個月前受傷斷了十字韌帶，現在仍未能做到一些對抗性的動作，但渴望能早日回到球場踢波，又透露為減輕受傷膝頭的負荷，故不停鍛煉附近肌肉，笑指大腿及臀部也變得粗大，更練出了蜜桃臀：「應該好多女歌手會好羨慕我，依家我下半身好好力，哈哈！」提到他在台上只清唱了新歌《我很不愛你》兩句，他解釋説：「因為傾今次演出嗰陣新歌仲未出，加上自己忘記歌詞，唔記得第三句，惟有見好收。」

而釗峰則表示能在商場唱新歌，可以即時感受到現場觀眾的直接反應，是一件非常好的互動。另他表示近日正忙於為9月演出的舞台劇《遺憾收藏館》排練，由於劇情講述家人及倫理間矛盾問題，綵排時自己也經常忍不住感覺落淚，就連看其他演員綵排時也一樣：「其實我本身唔係易喊嘅人，應該係劇本真係寫得好好。」他指今次體會令他成長了不少，記者笑問他為今次演出準備了多少公升眼淚？在旁的安仔即取笑他說：「佢話唔鍾意喊，但每次演唱會第一個喊嘅就係佢。」