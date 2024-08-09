俄羅斯巨乳女郎Ivanka Peach同越南性感女Coser Neyu H Sama進行比併，睇吓邊個嘅性感魅力最強？（互聯網）

有人話索女加爆乳夠吸睛，但亦有人話有冇巨乳唔重要，反而造型多變又露肉先至夠誘惑，今日一於搵來俄羅斯巨乳代表Ivanka Peach，以及來自越南嘅性感女Coser Neyu H Sama進行比併，睇吓邊個嘅性感魅力挑釁到你啦！

無敵孖D

點先至算係巨乳？咁就梗係要講Cup數啦，好似喺俄羅斯莫斯科出生，現居於聖地牙哥嘅性感尤物Ivanka Peach，正係最佳巨乳女郎代表，皆因佢心口擁有一對36DD巨乳，單係呢個孖D Cup數，絕對能夠挑起晒男士嘅無限遐想，好想用雙手去秤吓有幾多斤両！

除咗胸前一對大燈夠吸睛外，佢嘅37吋巨臀同樣夠分量，着上一條火辣T-back真係絕配，可謂視覺嘅最佳享受，擁有咁優厚嘅天賦條件，阿妹唔做模特兒認真晒料！事實上，佢早喺大學時期已兼職做時裝模特兒，並希望將來能夠走上天橋成為Top Model，故此大學畢業後，便順理成章投身模特兒界，同時積極經營社交帳號，憑住一對孖D奶令人氣如火箭般飆升，至今已擁有近百萬粉絲！

Ivanka Peach

出生地：俄羅斯

身高：170cm

三圍：36DD-25-37

自信爆棚

做網紅要有乜嘢條件？有人話係樣靚，有人則話係身材，而出生於越南胡志明市擅長Cosplay嘅網紅Neyu H Sama，就話最重要係有自信，否則縱然有幾多本錢都唔敢騷畀人睇！

有趣嘅係其實佢以前冇諗過成為性感女Coser，大學畢後就從事時裝設計工作，有次因為工作需要，親自上陣充當模特兒拍照，卻估唔到效果相當好，不過相對模特兒，Neyu H Sama坦言Coser更啱自己性格，因為佢唔止識得設計，仲識製衣，從起草到製作戰衣都能夠一手包辦，再着埋上身出席各大小Cosplay活動演出，令佢充滿自信又有滿足感。隨住近年Neyu H Sama所影嘅寫真尺度愈嚟愈大，甚至只用頭髮遮住兩點，真係好誘人呀！

Neyu H Sama

出生地：越南

身高：165cm

三圍：34D-23-35

第1回合

鬥身材

其實Neyu H Sama嘅身材唔錯，34D嘅美乳同樣吸睛度十足，最重要係佢條有條23吋纖腰，名副其實夠晒玲瓏浮凸。不過

作為乳量代表嘅Ivanka Peach，憑住一對美規36DD已經夠贏，加埋巨臀視覺上真係贏晒！

第2回合

鬥性感

論寫真嘅性感度，Ivanka Peach唔止喺網絡社交帳號上分享嘅寫真福利度滿分，經營OnlyFans帳號嘅佢更不乏大尺度靚相。不過Neyu H Sama嘅性感更勁，Cosplay寫真已經誘惑無比，OnlyFans帳號中嘅寫真更係限制級呀！

第3回合

鬥人氣

無論係模特兒定Coser，人氣同樣重要，而巨乳尤物Ivanka Peach單係IG粉絲已超過93萬，人氣確係相當勁！至於Neyu H Sama由於出道日子短，粉絲人數僅得10萬，真係要努力直追啦！

兩個都有魅力

究竟係巨乳吸睛啲，定係性感Cosplay造型更養眼？可能有人話單憑Ivanka Peach嘅粉絲量已說明一切，不過正所謂牡丹雖好都要有綠葉扶持，就算身材有幾咁正，仍需要好似Neyu H Sama咁憑住新鮮感滿滿，並穿着性感誘人嘅Cosplay服裝先至㩒睇，所以今次比併打和，兩個都咁有魅力！