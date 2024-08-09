郭偉亮「湊女」當還債　為XiX勞氣又傷心

歌手郭偉亮全力打造的女團XiX，成軍未夠一年已鬧出反面風波，激氣到怒踢「搭沉船」的莊殷玥（Vici）出團。自言受氣當「還債」的他，最心痛是連累任形象總監的太太葉佩雯嬲到傷肝，更眼濕濕嘆做經理人一次就夠，似乎被封「港版Iron Man」的他亦敵不過17歲𡃁妹。

由無綫歌唱比賽《聲夢傳奇2》發掘組成的女團XiX，日前推出新歌《Pretty Good》，MV中5位未成年成員Charlotte（繆昀希）、Kiele（鄧曉殷）、Crystal（良玳瑩）、Caitlin（楊秉頤）與莊殷玥（Vici）又唱又跳，青春大放送！

一手打造女團的經理人郭偉亮（Eric），日前偕4位成員接受專訪時，講到踢走Vici一事眼濕濕，透露拍完MV便請Vici退出，「死結」是Vici家人：「佢屋企人好想幫個女，同我有好多唔同想法。」他最心痛是為女團擔任形象總監的太太葉佩雯（Grace）亦遭殃：「佢為女團做咗好多嘢，Grace都係Artist，個肝不嬲唔好，忍咗好耐傷到肝。」為免Vici連累整個團隊，最終決定請她離開：「我覺得自己唔夠叻，否則可應付到唔到人，唔想出面未打仗先內亂。」

難走紅但保證開心

他承認Vici離開對女團有影響，笑說：「可能最後篩剩一個。」又指打造女團比獨立歌手更難，因使費太貴，估計女團風只可維持多4、5年，能否回本有如賭大細：「娛樂圈都係博一鋪㗎啦！佢哋紅嘅機會好難，但我保證呢個旅程會好開心。」問到風險高卻吃力不討好，為何還要做經理人？他戲言：「佢哋係我前世嘅工人，我今世還，係天意。（後悔？）咁又冇，幫到佢哋係值得嘅。（再打造其他藝人？）其實我唔係好鍾意做經理人。」4女即表示會聽話，會覆機及不說謊等。

問XiX是否因Vici才相隔10月再出歌，Charlotte說：「因為慢功出細貨。」Eric則指真正原因是唱片公司重組：「我都覺得佢哋靜咗一排，呢個女團經歷好多風波，係未經歷好嘢之嘛！」問可有信心取代屢傳拆夥的After Class？Caitlin表示歌曲、風格不同：「就算佢哋散咗，都唔可以取代佢哋。」Eric亦認同沒有「取代」一詞。