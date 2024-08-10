【是日通勝】

農曆七月初七

甲辰年 壬申月 丙午日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、晚上7時至9時

宜：祭祀、動土、移居

忌：修廚、作灶、結網

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：33、02、40

幸運顏色：茶色

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：謀事力不從心，給自己施加壓力也沒有用。

金牛座：事業發展有顯著進步，收入也會有所增加。

雙子座：愛情上有遇人不淑的情況，必須保持理智。

巨蟹座：感受到身邊人的關懷，是時候回饋對方了。

獅子座：保持謙遜，可獲同事支持，令工作更順暢。

處女座：投資策略可以進取一點，容易有意外收穫。

天秤座：話頭醒尾，毋須旁人的提醒已能完成工作。

天蠍座：運氣不是成敗關鍵，做好本分才是最重要。

人馬座：整體運勢很不錯，不去跟人比較會更開心。

山羊座：有能力洞悉潛在問題，事業發展將有突破。

水瓶座：整體運不錯，惟獨感情生活處於膠着狀態。

雙魚座：易遇上利益分配問題，平心靜氣才可擺平。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）雞 桃花旺

（跌）鼠 心情差

鼠：是日沖煞，情緒不穩，易花掉冤枉錢。

牛：多動腦筋，不難在理財方面有新想法。

虎：桃花旺，但對已婚人士不是甚麼好事。

兔：容易與陌生人發生爭執，有破財現象。

龍：對戀愛事不太熱衷，感情上陷入悶局。

蛇：財運喜憂參半，要特別提防騙財陷阱。

馬：多說幾句讚美的話，人際關係更加好。

羊：幹勁十足，適合傾生意，開單冇難度。

猴：工作運很好，不難獲上司與同事認可。

雞：愛情運上升，女性有艷遇的機會甚高。

狗：財運不錯，趁機做理財規劃會有得着。

豬：行事踏實，責任感強，為人備受讚賞。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

最顧家的3大星座

1.巨蟹座

巨蟹座是一個非常感性和敏感的星座，非常顧家，喜歡照顧和關心家人。他們通常是情感豐富和細膩，會全心全意為家人付出，希望提供安全和舒適的環境。此外，巨蟹座的人非常有責任感和家庭觀念，會全力以赴地保護和照顧家人，成為家庭中的堅強後盾。在家庭中，他們通常是一個溫柔、體貼和可靠的伴侶。

2.金牛座

金牛座是一個非常穩健和實際的星座，希望為家人提供穩定和安全的生活環境。他們通常非常堅定和忠誠，會全心全意地為家人提供物質和精神上的支持。此外，金牛座的人非常有家庭觀念和責任感，會全力以赴地保護和照顧家人，創造出一個溫馨和諧的家庭環境。在家庭中，他們通常是一個穩定、可靠和值得信賴的伴侶。

3.天秤座

天秤座是一個非常溫和的星座，非常顧家，致力為家人創造和諧的家庭環境。他們通常有耐性和理解力，會傾聽家人的需求和想法，盡力去滿足對方。此外，天秤座的人也非常有美感和品味，注重家庭的裝修和擺設，讓家庭環境變得更加美麗和舒適。在家庭中，他們通常是一個溫柔、體貼和善解人意的伴侶。