星級煮意︱練樂儀七夕炮製情侶薄餅　直言接受「爺孫戀」兼閃婚

大家好，歡迎回到這個星期的《星級煮意》。今天就是七夕，想與伴侶慶祝又不想外出的話，這星期就有前亞姐練樂儀（Alina）為大家製作一款情侶薄餅，不用外出之餘，更可以與你的伴侶安在家中渡過節日，享受二人世界。

雖然七夕是個中式節日，但這次Alina要製作的是較西式的「心心相印甜甜蜜蜜Pizza」，是一款她自創的菜式。在示範中她用到的材料很簡單，有雞蛋、麵包、食油、香腸、芝士、番茄醬、藍莓醬，更可以按照個人喜好而改變。

Alina直言目前的感情狀況是單身，並希望有機會的話，可以結識心儀對象，那她就可以每天都炮製這道菜式，給伴侶享用。

除此之外，她又表示自己的愛情觀念比較傳統，是個愛情的長跑手。對感情關係專一之外，更期望伴侶可以擁有很好的性格和照顧別人的能力，故此她表示外表不是她擇偶的首要條件。

她又表示最重要的是遇上對的人，直言不會排除閃婚，更大膽表示接受不同形式的愛情，例如師生戀和爺孫戀等。當被問到如李龍基和「何伯」般的戀情有沒有問題時，她就坦言她很欣賞何伯，表示對方是個負責任的人，為了追求心中理想的愛情而不惜一切。