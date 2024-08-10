懶人瘦身必學　3大燃脂睡姿

每個人都希望自己能變得纖幼苗條，但往往都不想花費力氣做運動，或控制食欲，導致減肥一次又一次地失敗，但如果有一種方法是躺着就能瘦，你又願不願意嘗試呢？ 網上流傳一種「減肥睡姿」，聲稱只要睡得好、睡得對，就能提升新城代謝，加快減肥效率。

1.吉祥臥

「吉祥臥」是源於佛教，身體朝右側臥，右手拇指壓放在耳後，手掌托着臉，雙腿微微彎曲，同時將左手掌心放在大腿根部、右手大拇指按壓耳後的安眠穴，幫助提升睡眠質素。此睡姿的好處是不會壓迫到心臟，有利於血液循環，加強新陳代謝，同時又能安眠安神。

2.還陽臥

「還陽臥」首先要將身體自然躺平，髖關節放鬆，且對外張開，兩腳掌心貼合，形成一個環狀，然後兩手掌心放在腹部。這樣能促進血液循環，亦可拉伸大腿和小腿內側肌肉，同時燃脂又可助眠。

3.混元臥

先讓身體躺平，雙腳掌心貼合，形成一個環狀，然後兩手重疊或交叉輕輕地放在頭上，手心對着頭頂。這睡姿與 「還陽臥」原理相同，可通過拉伸身體，放鬆手腳肌肉，同時更能放鬆綳緊的頭部，改善失眠。若想增強瘦身效果，建議在晚上11時至凌晨2時之間入睡，因為這段時間是分泌瘦素的黃金時間，配合好好睡足7小時的話，睡眠期間所消耗的熱量，甚至比慢跑1小時還要來得多。