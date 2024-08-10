【IB攻略】IB學生申請Non-Jupas的注意事項

上一篇文章，筆者提到IB學生可以經Non-Jupas進入香港本地大學，本文主要探討一下申請的具體要求和留意事項。

JUPAS系統是專門為香港中學文憑考試(HKDSE)的學生設置的，大約佔香港本地大學總學額的70-80%，剩餘的20-30%學額則是給予Non-JUPAS學生，包括：IB學生、A-Level學生和SAT等其他海外文憑考生，所以IB學生經Non jupas進入香港本地大學，並不容易，而且競爭激烈。

Non-JUPAS申請的具體要求因各大學而有所不同，但通常可以歸納為以下幾個主要方面:

Non-JUPAS 申請:

不透過 JUPAS 渠道申請的學生，需要直接向個別大學提交申請。

如果一名學生想申請多所大學，就需要分別向每所大學遞交申請，提交多份申請表格。

申請材料:

個人資料表，學歷證明(如成績單、公開考試成績)，推薦信，個人陳述，作品集或其他輔助材料。

語言要求:

多數大學要求提供IELTS、TOEFL或其他英語水平證明，部分大學也接受中文水平證明，如HSK。

面試:

許多大學會安排non-JUPAS申請者參加面試，面試內容包括學習動機、興趣愛好、學術背景等。

財務證明:

部分大學會要求提供家庭財務狀況證明，以評估經濟支持。

截止日期:

non-JUPAS的申請截止日期一般比JUPAS提前1-3個月，每所大學的具體截止日期有所不同，有意報讀香港的大學的學生，一定要查清楚各大學的截止日期，做足準備。

錄取時間:

non-JUPAS錄取結果通常會比JUPAS提早公布。

具體要求可能會隨年度有所變動，建議考生仔細查閱各大學官網信息，做足準備工夫，以免錯失機會。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣