傳承好滋味　新店創意饌

雖則說市道不景氣，但都依然有不少品牌對香港好有信心，甚至逆市開店，延續獅子山精神，為食饕帶來美食，並以好滋味慰勞大家的味蕾。

粵式海鮮手工饌

總店設於佐敦的海鮮酒家，旨在守護本土粵菜滋味，以生猛海鮮配上鑊氣十足的烹調手法備受海鮮控追捧，晚市經常爆滿！這個月，品牌將這種粵菜滋味引進銅鑼灣，開設5,000呎的全新旗艦店，沿用總店風格，走江南蘇杭風格裝潢，設置有貴賓房，並不定期備有店主設計的小遊戲與食客同樂。新店保留了總店的大熱菜，包括阿拉斯加長腳蟹二食、黃金全蟹宴、生炒糯米炒膏蟹、懷舊蝦多士、黑松露玻璃燒鵝等，還推出多道創意手工菜，好似蜜燒富貴意米雞、砂窩黃鱔飯、拆肉瀨尿蝦元貝釀玉環、燒汁芥未大尾魷等。當中的蜜燒富貴意米雞更來個破天荒的配搭，三黃雞釀入以鮑汁煮製的意大利米及10隻鮑魚，刁鑽矜貴得來，鮮味爆燈。此外，新店特叮備有隱藏菜單，好似外形猶如日本壽司的潮州馬友魚飯、甘香的清酒鵝肝及滿滿傳統滋味的滷香千層峰等（需提早兩天預訂）。招牌菜及新菜以外，不得不提的還有多道坊間少有的手工菜，好似招牌焗魚腸、古法金錢雞、黑松露玻璃燒鵝等，均是要花工夫及心思製作的粵饌，坊間買少見少，是店主「留住昔日美好」的願景與堅持。

過江龍街頭美食

百年品牌從濠江攻港，將當地的街頭美食引入旺角。在當地擁有百年歷史、並連續四度榮獲米芝蓮街頭美食推介的麵檔，於旺角開設新店，帶來多款葡國菜式，好似人氣的蝦籽撈麵系列的招牌溫泉蛋安格斯蝦籽撈麵、招牌蝦籽豬扒撈麵、三盞燈喇沙湯米線、虎蝦安格斯喇沙湯米粉、官也蓋仔蛋撈飯、十六浦勝利咖喱飯等。當中用到的招牌蝦籽撈麵是傳統全蛋竹昇麵，由人手以竹壓打而成，口感爽彈及無鹼水味，配上香撈蝦籽，味道濃郁；為了配合不同食客的需要，餐牌菜式特別設有中及大兩種分量供選擇。此外，還有多款小食及飲料，包括招牌豬扒包（半份/1份）、籠仔蒸雲吞（4粒/7粒）、奶蓋芝士紅豆冰、當地滾水蛋等。當中的豬扒包經過三重烤焗出爐，包身外脆內軟，充滿陣陣蒜蓉牛油香，配上自家製洋葱醬汁，咬一口，炭火香氣四溢，軟嫩多汁的肉質與鬆脆的包身拼湊出豐富口感與滋味。