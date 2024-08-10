朱茵大爆愛女反叛期一言九頂　慘遭嫌棄：我哋兩老好失落！

藝人朱茵、周家怡、潘燦良、梁業、練美娟和陳欣妍等今日（10日）現身油塘活動，久未露面的朱茵，提到近日復出拍劇角色好嚴肅，但事實她對女兒黃鶯並不嚴，視是玩伴、亦師亦友，她與老公會身教女兒。她與周家怡受訪時稱，好開心返香港可以講母語廣東話，在香港工作要重新調節節奏，尤其是面對小演員時，因小演員都太活潑，試過去維持秩序時搞到耳鳴聲沙。女兒黃鶯現年11歲，正值少女反叛期，她笑言：「我哋兩老好失落，有時佢玩遊戲機同朋友傾偈，就叫我哋出去先，或者有啲日子唔會出街，同我哋出街佢就曝光，所以有時唔想同我哋出去，想有自己私人空間。」

她不擔心女兒網上世界會遇上壞人，打機都是同學，讚女兒都好醒目，網上不用真名及真相，但有時都會被女兒一言九頂，自己少女時也是如此，建議父母帶子女去看《玩轉腦朋友2》，問到為女兒搬屋一事，她表示原本居住市區，現在搬近大自然，對全家健康都好，森林能量不同及負離子也很多。另外，導演王晶近日在網上節目爆周星馳對錢銀緊要過朋友，朱茵表示不知情，身旁的家怡表示：「你永遠係我哋嘅紫霞仙子，仙界唔講錢。」朱茵也笑：「我係仙子，錢銀太庸俗，唔關我事，只會同經理人講錢。」

周家怡表示近年經常做媽媽角色，最大的「兒子」是組合P1X3L的George，她不禁說：「各位導演畀條生路我行吓！」之前網上節目《恨駕女團》，到日本拍攝，拍檔李靖筠秘密安排了一位日本小鮮肉出租男友給她，她更要穿校服一齊影貼紙相，被後生女途人白眼，相當尷尬。家怡透露下集將會前往德國拍外景，並講有味笑話：「德國最出名食物是甚麽？」其後笑言自己是茹素，德國行主要是去試車。