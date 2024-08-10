本日日本：潮玩日本　湖上漂浮公園

熾熱高溫下，遊船河是不錯的消暑活動。日本便有不少值得一坐的特色觀光船，細賞沿岸風光之餘，船隻本身亦充滿驚喜。東京近郊箱根最近找來設計師川西康之出手，以「箱根蘆之湖上漂浮的綠色公園」為概念打造了一艘新觀光船，船上竟然有天然草坪及鞦韆等元素，帶來與別不同的好玩船河！另外，神奈川縣橫須賀市及福井縣美濱町亦各有新型觀光船開航，教人急不及待想搭乘一趟！

-----------------------

箱根町：4層船身 各具特色

位於神奈川縣箱根町中心位置的蘆之湖，既是觀賞富士山的熱點，同時又有壯麗的箱根神社，一向深得旅客歡心。要暢遊該湖，可別錯過富士急集團於今年2月推出的箱根遊船Sorakaze。此船由名為箱根丸的觀光船改造而成，４層的船身各有不同的布置及賣點，焦點落在3樓的戶外空間Kaze Deck，設有天然草地的廣場，並有富士山形狀的甲板可供拍照，再加上有鞦韆座位，凸顯了綠色公園的意念。再上一層的4樓Sora Deck則方便你以更高角度環迴賞景。1及2樓的室內範圍同樣富睇頭，布置及裝飾融合了富士山和箱根神社鳥居等圖案，並設有多款座位，既有除鞋入坐的榻榻米空間，亦有以赤富士為靈感的梳化，甚至可找到吊椅等，玩味十足。乘客也別錯過1樓的小賣店，必試富士山造型軟雪糕及精釀啤酒等。此船會途經箱根關所跡、元箱根和箱根園三個地點，可選擇點對點上下船。此外，每月13日會因應九頭龍神社的「月次祭」推出參拜航次，可順道到神社及鳥居參觀。周遊船票成人¥1,800（約HK$95）。

-----------------------

橫須賀市：探索無人島 見識彈藥庫

位於神奈川縣橫須賀市的「猿島」是東京灣唯一的無人島，面積僅約0.055平方公里。島上有着豐富的自然歷史遺跡，吸引不少人於新三笠棧橋的碼頭乘船前往觀光。為迎接明年猿島航線開通30周年，最近有新型觀光船New Kurofune投入服務，這是一艘鋁製雙體船，造船成本約¥3億（約HK$1,590萬），可載客252人。船身以黑色為主調，有兩個煙囪，外型甚為獨特，採用了直線及曲線設計，直線代表猿島的歷史遺產，曲線則代表豐富多彩的自然。船上同時擺放了使用猿島生態站回收鋁罐製成的藝術品，既環保又有創意。乘搭該船的話，建議參加「無人島猿島探索導賞團」，新開辦的60分鐘路線會由專人帶領環遊小島，了解該島自明治時代以來一度擔當防禦前哨的歷史，更會參觀平時無法進入的軍營和彈藥庫。島上有個漂亮的沙灘，夏季期間有烤肉設備及太陽傘供租用，可自帶食材BBQ。來回船票及入園費成人¥ 2,000（約HK$106），「無人島猿島探索」費用每位¥500（約HK$27）。

-----------------------

美濱町：太陽能驅動 靠近賞鳥群

位於福井縣若狹灣沿岸一帶的美濱町，擁有著名旅遊景點三方五湖，是三方湖、水月湖、菅湖、久久子湖、日向湖5座湖泊的統稱。五湖的深度、鹽度各不同，隨着季節、時間與天氣的變化，呈現不同層次的藍色，配合周邊的自然景致，美不勝收。想好好遊覽的話，建議到美濱町湖泊中心乘坐電池驅動觀光船暢遊一番。此船船身長18米、可載29人，以「謀求與自然共存的觀光船」作宣傳，賣點是利用安裝在船頂的太陽能電池板儲存的可再生能源提供動力。5座湖冬季都有許多雁鴨、海鷹等候鳥過境，被喻為「野生鳥類露天博物館」，由於船隻由電力發動，行駛時很安靜兼不太晃動，就算靠近鳥群也不會驚動牠們，讓乘客可近距離觀賞。中心同時提供使用手機便可輕鬆操控的小型電池驅動船遊湖，亦有咖啡廳，可欣賞久久子湖美景的戶外平台、單車租賃站及可供餐車擺攤的繁華廣場，消閒元素豐富。觀光船成人每位¥1,980（約HK$105）、 小型電池驅動船（30分鐘）¥2,200（約HK$117）。