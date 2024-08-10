Taylor Swift英國巡唱因恐襲驚魂下被爆迫令觀眾「移位」？

美國樂壇天后Taylor Swift原定於周四（8日）在奧地利維也納舉行3場演唱會，惟當地警方周三（7日）指接獲情報，場地面臨恐怖襲擊威脅，先後拘捕3名涉嫌策劃襲擊的疑犯。主辦方宣布，演唱會需全部取消。而Taylor將於本周四（15日）開始在倫敦舉行5場演唱會，據知礙於保安理由要求已購票的觀眾「移位」。

估計5場英國騷將有多達50萬觀眾入場，原本座位已定好，但奈何發生恐襲驚魂，近日有好多買了飛的觀眾收到售票網電郵通知座位改變，有些觀眾被迫移後40至50行。不過舉行演唱會的溫布萊球場方面就澄清指「移位」與維也納恐襲陰謀或保安理由冇關。不過有傳媒就質疑場館方面的說法。除了「移位」之外，倫敦巡唱的票價亦因奧地利場取消而暴升2000％。據知一些門票轉售網將倫敦門票瘋狂炒賣，其中原本58英鎊（約575港元）平飛最高炒至6,515英鎊（約6.4萬港元）。

而Taylor的圈中好友美國女星Blake Lively日前就回應好友演唱會遭受「恐襲疑雲」一事，她表現驚訝：「天啊，真係好得人驚，但謝天謝地，佢哋完全及時掌握到呢件事。」