奧斯卡影后楊紫瓊在演藝圈成績有目共睹,在體壇地位同樣舉足輕重。昨日(9/8)巴黎奧運舉行跳水項目舉行女子3米板跳水決賽,結果由國家隊代表陳藝文及昌雅妮分別奪得金、銅牌,澳洲選手姬妮就獲得銀牌,可喜可賀。

頒獎時刻更送上驚喜,華裔奧斯卡影后楊紫瓊(Michelle)現身任頒獎嘉賓。見她架起粗框眼鏡,紮起頭髮,身穿藍色西裝、配上白色厚底運動鞋亮相,相當有星味。頒獎後,楊紫瓊站在一邊大力拍掌以示支持,並向現場觀眾派心,沿途更跟影迷合照,相當親民。

馬來西亞華裔女星楊紫瓊,2023年憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)獲得第95屆奧斯卡金像獎最佳女主角,成為首位華裔奧斯卡影后。同年10月,她獲邀出任國際奧林匹克委員會委員。