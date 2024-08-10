王敏奕為肚凸凸解畫　黃宗澤：佢件婚紗細咗1個碼

藝人黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、王敏奕、關楚耀、傅嘉莉和蔣祖曼等，今日（10日）出席新劇《法證先鋒VI倖存者的救贖》的宣傳活動。活動上，黃宗澤笑言王敏奕作為「家嫂」深受無綫愛錫，雖然在戲中委以重任，但只出現數集，非常輕鬆。對此，王敏奕在受訪時表示拍攝過程並不輕鬆，透露為了劇集拍攝，她與黃宗澤到日本大阪兩星期取景，當時日本正值冬天，她要忍受零下的低溫在戶外拍攝，即使穿上羽絨服也仍然凍到面癱。提到劇集中敏奕穿上貼身婚紗，被眼利的網民留言指她「肚凸凸」，敏奕即刻解釋拍攝當日她只吃了一根香蕉，笑言現在流行「曱甴肚」：「其實我諗應該係角度問題，我自己就冇留意。」而黃宗澤亦幫她解釋稱當時婚紗細了一個碼數。

講到黃宗澤於拍攝劇集《執法者們》時到鑽油台取景，黃宗澤笑言日本拍攝比較輕鬆：「日本收工我可以即刻去食嘢，但係鑽油台就冇，收工我仲要係油台瞓覺。」另外，《法證VI》已率先在內地平台上映，但不少網民反映劇集過於着重感情戲，黃宗澤笑言可以在下一季取平衡，然後全員一起到大阪取景拍攝。至於提到早前佘詩曼在網上為《法證VI》宣傳，黃宗澤就指是鍾澍佳監製要求：「我邊請得郁女王。」他又謂還未收到《新聞女王2》的劇本，暫未知具體開拍時間。

同場，蔡潔透露於新劇中會與關楚耀有感情綫，又言在處理角色上有難度，令自己精神崩潰，喊足幾個月，並稱自己會為劇集第四集唱插曲。提到今屆港姐參選佳麗中，13號的程姜月有「艷麗版蔡潔」之稱，蔡潔就言有留意，不過並不覺得自己與她相似，認為今屆參選佳麗各有各美。

至於，袁偉豪透露今次劇集除了查案，亦多了一點幽默感，問到他今次多不多動作場口？袁偉豪就言不多：「因為今次都有好多新人加入，佢哋叻過我好多。」又續指今次拍攝壓力好大，因為對白多，而且有時一日要拍6、7場戲。提到今次袁偉豪沒有與黃宗澤他們到日本取景拍攝，袁偉豪笑謂都想去，但知道其實到日本拍攝行程好趕，並不容易。