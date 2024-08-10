高海寧打乒乓波　追睇奧運到凌晨3點

藝人高海寧（高Ling)今日現身《apm一直撐巴黎盛事閉幕倒數派對》，現場她跟乒乒球運動員蘇致學打乒乓波，由於她從未學過打乒乓，技術就麻麻，但表演跳繩時身手不錯，原來高Ling自小學過跳繩，拿過不少獎項，她的親表弟是乒乓球香港青年隊成員，也是自小打乒乓球，好期望將來表弟可以為港爭光，她並即場為港隊擊鼓打氣。

為追看奧運賽事，高Ling經常捱眼瞓看到凌晨3點，好想一同見證運動員的努力。早前她身體健康亮起紅燈，免疫力變差，出現鬼剃頭和頸上淋巴凸起問題，醫生表示是壓力大及休息不足所致，今次是她第4次出現鬼剃頭，在髮尾位置出現一元大小的脫髮，不過經中藥調理後，己重新長出新頭髮，而凸起的淋巴亦已縮小及變軟，抽取組織檢驗後屬良性，故不用擔心，現在趁尚未開工，會爭取時間休息。

另外早前傳出她有「翻版劉青雲」新歡，原來是美麗誤會，其實是她的男助手，今日助手也在現場，2人還一起合照，十分搞笑。她說試過在一間Cafe，餐廳老闆坐低閒聊幾句，又被誤會為新歡，覺得不是好事，因為身邊男仔都被嚇怕，現在無人追，工作忙碌亦無時間結識新朋友。