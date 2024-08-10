【Bethの食卓】每日一雪梨　補金又養生

立秋後，第一時間感覺到喉嚨乾涸，天氣還處於異常炎熱，日曬令人煩躁。這時可以紓緩到身體的非一杯鮮榨雪梨汁莫屬。雪梨在立秋後肯定會變成一位活躍分子，在不同地方綻放光彩。

雪梨對健康益處多多，它是自由基的宿敵，具抗氧化能夠中和自由基，從而保護細胞免受自由基的傷害。它亦是控制血糖水平的高手；有研究指出，雪梨皮含有豐富的花青素，除了具有抗氧化功效，還有抗糖尿病和抗炎作用，可以通過增加肌肉和脂肪組織對胰島素的敏感度及葡萄糖攝取來降低血糖水平。又因雪梨含有大量水分和膳食纖維，可以促進體內腸胃蠕動，從而減輕便秘和腹瀉等問題。膳食纖維可以通過吸附水分然後漲大，增加飽腹感，令人較長時間不覺得肚餓，有助減低食欲從而幫助減肥。它也有助增強免疫力，其提取物被認為具有清除氣道中吸入的懸浮微粒和病原體的治療潛力。

其實吃雪梨是最經濟的養生方法，它能潤肺清燥、化痰止咳、滋潤喉嚨，緩解乾燥症狀、有助於美容。此外，雪梨乾也可用來煲湯泡茶。

煲湯用邊款雪梨乾？

顏色：顏色會有不同程度地變深，例如由原本白色變淡黃色，米色變黃色，綠色變啡綠色等。但若經硫磺處理過，會相反地顏色變得更鮮艷雪白，所以不要挑太白色澤的雪梨乾。

聞氣味：熏過硫磺的雪梨乾會有一種化學的酸味，因二氧化硫遇到水分會變硫酸，雖然氣味輕，有時難以分辨！但相比新鮮、無硫磺雪梨乾的清香味，拿近聞，熏過硫磺的硫酸味還是會分辨得到。

總的來說，在這個九運的第一個立秋、這麼乾燥及炎熱，火旺得很，必須要補金，雪梨屬秋天補金之物；大家記得每日一雪梨，身體壯起來！

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022, 2023年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問

-妙見天文曆象館創辦人

-Email: bethshum1491@gmail.com