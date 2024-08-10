李麗珍遭女兒爆是「外貌協會」　認愛小朋友但唔急抱孫

藝人李麗珍（珍妹）偕女兒許倚榕今日（10號）首度以「母女檔」出席速剪髮店剪綵活動，同場還有陳婉衡、簡淑兒及麥長青。

珍妹表示囡囡自少由她操刀剪髮，但直至她11歲為止：「佢11歲後就唔畀我點佢個頭。」許倚榕即謂交由專業人士負責，不過就讚媽咪手藝不錯。珍妹又話現時由囡囡教她扮靚，但囡囡就話很少親自為媽媽化妝，怕技術不專業，有損媽咪靚樣。談及囡囡很有做藝人潛質，她直指囡囡比她更忙，但主力從事幕後創作工作，而她也不想囡囡發展幕前：「做過藝人知道嗰種辛苦，要承受高低起跌嘅壓力，況且佢都唔係好想。」

問到囡囡可有拍拖？珍妹初時着傳媒問囡囡，但其後又忍不住爆分別見過囡囡兩位男友：「我睇樣嘅，覺得幾好。」囡囡即指媽咪是「外貌協會」，珍妹重新也會注重人品。問到她可捨得嫁女？許倚榕即說：「都要嫁人架，（拍緊拖？）今日都係講番活動嘢啦。」珍妹續說自己都鍾意小朋友，不過不心急抱孫，相信是幾年後的事，但湊孫也不會全職湊，因怕太辛苦。

同場還有藝人陳婉衡和好友簡淑兒齊出席剪綵活動，陳婉衡表示近期忙旅遊，不過相當「黑仔」，因為往歐洲期間，一個行程兩度被航空公司寄失行李：「去同返嗰程都唔見咗箱行李，搞到我冇衫換，冇妝化，要全程素顏，好彩喺手提行李仲有幾條底褲，否則連底褲都冇得換，返到香港先寄番啲行李畀我，依家學精咗，一定要放底褲喺手提行李度。」問到旅程中可有艷遇，她即說沒有，因和感情穩定的男友同行。

她又指因為外遊，而好友簡淑兒之前分別飛往美國、泰國及日本公幹，所以有一段時間沒見面，當簡淑兒知道好友寄失行李之苦時，就表示聽機師男友麥大力所說，就算向航行公司投訴亦於事無補：「所以上機時要小心啲，check清楚啲條款，因為寄失行李經常發生，航空公司都理唔到咁多。」她又說雖然近月周圍飛，但男友有空檔亦會探班，有謂男友好Sweet，她就說：「佢都鍾意飛，否則唔會做機師。」