宇多田光台北開唱　獻唱《First Love》掀高潮

日本天后宇多田光本在台北小巨蛋舉辦《HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024》演唱會，是她出道25年首度來台開唱。前往朝聖的藝人包括青峰、林俊傑、艾怡良、彭佳慧等。今晚（10日）是首天演出，2天演出將吸引2.2萬人次入場。

宇多田光感受到台灣歌迷的熱情，唱到第3首歌《Wait ＆ See (Risk)》時，直接High到跳起來。表演完《In My Room》後，她緊張地說出了練習已久的中文自我介紹：「你們好嗎？大家好，我是宇多田光，謝謝，好開心來到台北，謝謝你們今天來，請多多指教」。她每唱唱完一首歌都以中文說「謝謝」，相當有禮。

演唱會上，金曲浪接浪，到舞曲《無限漫遊》（traveling）時，歌迷終於坐不住站起來舞動，當唱出全場期待已久的《First Love》，她先脫掉白色西裝外套，英文說：「燈打開後，我終於可以清楚地看到你們了，Nice to meet you」，她更俏皮地用中文表示「天氣很熱，記得多喝水，謝謝」，並關心樓上的歌迷，「會場很漂亮，看得很清楚，你們還好嗎？這麼高會不會很恐怖？」

台下歌迷相當感動，宇多田光謙虛表示「很盡力地練習中文了，還是不太會講」，此次是她首度巡演開到海外，台灣更是第一站，下週將前往香港，她表示：「第一次來到語言不通的地方開唱，本來其實很擔心，很開心有感受到大家的心意，你們超級棒，再次謝謝大家」。