阿Mo選擇的不是等死　是勇敢地在痛苦中重生

男團MIRROR前年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（10日）他發出第107封代禱信。

李盛林牧師表示阿Mo過去這兩年艱苦的蛻變過程中，的確經歷肌肉、關節、神經的重生。蛻變的過程是困難艱巨，但阿Mo所選擇的像老鷹一樣，不是等死，而是勇敢地選擇在痛苦中重生。手術後休息了兩天，便要立刻開始35天的神經與腦電波配對。醫生對阿Mo在配對期間超出預期快的反應，好評不絕，對他往後的復康更是樂觀。

代禱信內容如下：

Be brave MO👍👍👍

*李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 107 (20240811) – 如鷹重生的選擇*

「祂用美物使你所願的得以知足，以致你如鷹返老還童，」(詩篇103:5)

*1) 【經文解說 (上)】*

一直在網上流傳著【鷹】的故事。當鷹成長到某個階段，牠的鷹爪開始老化，無法抓住獵物；喙變得又長又彎，進食困難；羽毛越來越濃密，雙翼變得沉重，飛翔也越來越吃力。此時，鷹面對兩個選擇：要麼等待死亡，要麼經歷一個痛苦的重生。牠必須飛到一個隱密的懸崖上，經歷長達150天的艱苦蛻變。鷹將喙撞擊石頭，讓舊喙剥落，等待新喙慢慢長出。接著，用喙將老化的爪子甲拔出來，讓新的爪子重生。最後，鷹用新長出來的爪子和喙，將沉重的羽毛逐根拔掉，等待約5個月後新羽毛長出，這樣【老鷹】便能重獲新生，再次展翅高飛。

*2) 【過去的經歷】*

a) 【鷹】重生的經歷：在阿Mo過去這兩年艱苦的蛻變過程中，的確經歷肌肉、關節、神經的重生。蛻變的過程是困難艱巨，但阿Mo所選擇的像老鷹一樣，不是等死，而是勇敢地選擇在痛苦中重生。

b) 神為阿Mo預備的「美物」就是不放棄的決心，與及身體機能的重生。

*(一) 啟言 (Mo)*

*1) 【完成腦電波與神經配對】*

a) 手術後休息了兩天，便要立刻開始３５天的神經與腦電波配對，這樣的配對用上了最精細的電波頻率。「*腦電波依頻率可分為五大類*：β波（顯意識 14-30HZ）、α波（橋樑意識 8-14HZ）、θ波（潛意識 4-8Hz）及δ波（無意識 4Hz以下）和γ波(專注於某件事 30HZ 以上)等。*這些意識的組合，形成了一個人內外在行為、情緒及學習上的表現* 。」

b) *人體大大小小的動作組合真是非常奇妙，稍有一點偏差，便會導至手腳不協調*。頻率大一點或是小一點都不能正常的活動。然而，人生來就能無需任何配對，自然地運作和生活。這正是神創造的奇妙之處。

*2) 【腦電波配對反應的好評】*

醫生對阿Mo在配對期間超出預期快的反應，好評不絕，對他往後的復康更是樂觀。

*3) 【邁向自理的訓練方向】*

*接下來至少有七個月對應生活各等更密集的訓練*，從大肌肉、大關節開始，再逐漸到小肌肉到和小關節；從完全依賴儀器的輔助，慢慢轉向自主控制活動。這都是在手術之前不可能，更是無法想像的。盼在這最少七個月的密集復康之中，能有超卓的成績。

*4) 【禱告】*

a) 請為負責跟進腦電波配對後密集訓練的治療師禱告，盼他們能掌握阿Mo身體電波的變化，能使肌肉關節發揮更大的果效。

b) 請繼續為阿Mo更上一層樓復康馬拉松的決心和身心靈禱告，盼望他更倚靠創造主，經歷祂在身體上醫治大能，以回應每天密集復康的訓練。

*(二) Mo爸媽*

*1) 【親情無價】*

隨著我們的年紀漸長，子女各有自己的發展和家庭，作為父母的更是意識到親情的可貴。特別在這兩年多的日子，是親情維繫我們彼此間的感情。這份情可以是親身的同行，也可以是心底話的表達，或是表示鼓勵的動作，默默為對方付上的安排。*特別是當五歲的孫女在視像中天真活潑地對叔叔說：be brave 要勇敢，唔好喊，加油 (她用雙臂有力地向下拉)。這是何等真摰的親情表達* 。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神, *「107週阿Mo選擇艱苦的重生」* 。