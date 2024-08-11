【是日通勝】

農曆七月初八

甲辰年 壬申月 丁未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：凌晨1時至3時、凌晨3時至5時、上午5時至7時

宜：祭祀、移徙、動土

忌：理髮、開市、交易

幸運方向：坐南向北

幸運數字：17、35、24

幸運顏色：綠色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：愛情運最強，獲心儀異性讚賞，眉飛色舞。

金牛座：感情關係要用心經營，今天是時候行動了！

雙子座：八卦話題最好少參與，避免好運氣被拖低。

巨蟹座：謀事要盡全力，可把霉運的影響減至最低。

獅子座：趁周日接觸大自然，給緊繃的身心鬆綁吧！

處女座：凡事向好的方面想，不應把失意無限放大。

天秤座：做人要懂得感恩，趁順境時回饋對你好的人。

天蠍座：謀事忌故步自封，多接觸新資訊易獲得啟發。

人馬座：堅持為目標努力，運氣差也不能阻你成功。

山羊座：太孤寒會破壞財運，得了着數要善待家人。

水瓶座：別因小挫折而方寸大亂，對自己要有信心。

雙魚座：身心狀態差，須小心處理文書，以免出錯。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）馬 桃花旺

（跌）牛 脾氣差

鼠：身心狀態不是很理想，建議好好休息。

牛：是日沖煞，有伴侶者要好好控制脾氣。

虎：財運好轉，仍需謹守量入為出的原則。

兔：人總會犯錯，發脾氣是不能解決問題。

龍：獲得身邊的貴人支持，做事得心應手。

蛇：抵抗力下跌，休息充足才有健康體魄。

馬：桃花運強，身邊有異性對你產生好感。

羊：工作機遇不會從天而降，靠自己爭取。

猴：平日已忙於工作，今天應陪伴家人了。

雞：跟伴侶出外走走，有助促進感情關係。

狗：理財要審慎，切勿因為貪婪鋌而走險。

豬：利用周日好好進修，事業發展更有利。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

易招小人的家居風水

無論是在生活還是職場上，很多人都不希望自己被小人暗算。不當的家居布局可能會無意中招惹小人，引發不必要的紛爭和是非。以下一起看看哪些家居布區容易招惹小人吧！

1.大門對沖

大門乃住宅氣口所在，是氣流互通的交匯處。如果宅門直沖對面戶或樓梯，形成穿心煞，易招致外來的口舌是非和小人侵擾，繼而影響人際運。

2.家中橫樑太多

宅內橫樑太多，不僅容易產生煞氣，多處橫樑交錯形成網狀，對居住者的心理狀態有很大的壓迫感，久而久之會使人不喜歡跟別人接觸，這樣一來，朋友少了，自然感到孤單，性格也會變得孤僻自閉。

3.房間陰暗

陰暗的房屋，陰多陽少，不能積聚足夠的陽氣維護主人，反而有可能盜泄主人的陽氣。如果人長時間待在陰暗的房間裏，性情會變得孤僻冷淡，難以與人好好相處，不僅影響人際關係，還可能會遭遇突如其來的口舌是非。

4.住宅外牆被藤蔓植物包圍

藤蔓植物喜陰，會增加周圍風水的陰氣，而建築物牆壁爬滿了藤蔓，不但令濕氣加重、陰氣環繞，導致家中陰陽失衡，還容易犯小人，給居住者帶來不必要的口舌是非。