鄧月平隨張文傑入門　跪地拜師學詠春護花

「宅男女神」鄧月平（Larine）近年不斷挑戰自我，唱歌、拍戲都有不少新嘗試，絕不甘於做花瓶，近期，醉心武學的她，繼早前到內地湖北武當山學劍，以及跟好打之人張文傑學習電影動作後，近日更拜名師「蛇鶴詠春」翁師傅門下，翁師傅正是張文傑的詠春師傅，Larine變相「升呢」成為張文傑師妹！

拜師儀式簡樸莊嚴，跪地斟茶做到足，師兄張文傑亦在場見證，對於今次拜師，Larine直言：「好開心，我用咗一段時間先可以打動到師傅收我為徒，師傅亦講得好清楚，叫我要好好去學，學好咗就幫手教下一代，宣揚詠春。」

Larine亦大讚師兄武功了得，曾拍過一條矇着眼睛打詠春的短片，功架十足，令她很想去學詠春，她與師兄感情亦相當不俗，張文傑更曾搞笑指她若拜師要接師兄10腳，Larine對此笑言：「如果佢係講真，我諗我唔使拜師，應該可以直接返去媽咪個肚度喇，哈哈！」

近年不斷學武，Larine笑言「打上癮」全因學武術真的有太多好處，除了令自己思想更加積極外，仲好希望將來可以用於拍戲之上：「我好期待有一日能夠同武指夾一啲高難度嘅動作，而唔係困死喺啲基本動作度，同埋師傅亦有講到女仔好啱學詠春，學咗可以保護身邊人，都係一件好事。」