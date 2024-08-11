吳浩康開騷高調示愛　唔怕負擔重想生多個

歌手吳浩康（Deep）昨晚（10日）假新蒲崗東華三院東蒲胡李名靜體育館舉辦「吳浩康《男歌》演唱會」，他的太太及女兒都有來捧場，問到女兒覺得爸爸唱得如何時，太太即教女兒豎起手指公。Deep唱到《情戒》時嘉賓許廷鏗驚喜現身，許廷鏗表示從前小在KTV就會點Deep的歌唱，又謂自己第一次開騷就是唱Deep的《討厭》，然後許廷鏗獨唱《聆聽世界這分鐘》，唱畢Deep出來以一曲《青春頌》送許廷鏗落台。

演唱會中段，Deep換上白色衣服，在台上自彈自唱。期間Deep有感而發表示一直覺得爸爸是一個堅強和情緒穩定的人，但原來也有脆弱的一面，所以寫了一首歌來記錄爸爸和媽媽感情，然後唱出歌《吻彌留的你》。當Deep又再提起當年爸爸在自己低潮期出事，他一度情緒激動，哽咽：「我知佢當年覺得冇咗媽媽都冇乜生活意義，但係我有，如果萬一有一日我可以上番台唱歌呢，如果我見唔到你係好大件事。」隨後馮素波上台，Deep獲得波姐送鮮花和利是，Deep指當年有負面新聞時，就是波姐在身邊支持自己，戥自己不值。臨近尾聲，Deep向太太真情告白大叫「我愛你」：「揀一萬次，我都會揀佢做老婆。」又言會還太太一個婚禮，還到台下攬老婆。Deep在encore時，下台和觀眾握手，打成一片，Deep的爸爸和姑姐都有上台獻花。

完騷後受訪，Deep坦言心情興奮，因為可以玩到自己喜歡的歌，不過籌備演唱會的時間短，所以有「玩」的感覺，令整個演唱會都比較輕鬆，但他續指因為「玩」得太勁，所以有少少失準，未能完整唱出《大丈夫》，自己亦都介意有瑕疵：「下次都希望唱得好啲，我鍾意唱歌，只要有場地都會去唱。」言紅館開騷是夢想。

問到Deep剛才在台上深情告白時太太有沒有哭？他笑言太太好堅強，但自己就眼濕濕，又指現在和太太感情要好，生活上充滿默契，所以都希望追多一個BB，不過最重要的是太太身體健康：「冇所謂男女，雙胞胎都得，最緊要同啱嘅人一齊。（加重家庭負擔？）反正都重㗎啦，冇所謂。」