【心理測驗】測測你有沒有富貴命

命運這個東西信則有，不信則無，但是生活中總有些東西會在冥冥之中將你引向某種境遇。想知道你你這輩子有沒有富貴命嗎？那不如來試試網上流傳的趣味心理測驗！

【問題】

如果讓你在三角形上畫圓，你會化成以下哪種？

【答案分析】

A.把圓畫在三角形內部的你，今生會有着中等以上的財富。你是個具有特殊魅力的人，不僅有着不一般的頭腦，而且還有着特別溫暖與坦蕩的人格，同時你還有着很強的社交手段。所以你的朋友總是很信賴與敬仰你。你周圍的機遇總是滿滿，財路也是很暢通。因此你愈努力，你的財路就會愈廣。你今生注定會坐擁中等以上的財富。

B.把圓畫在三角形外部的你，今生是衣食無憂的富足命。儘管你有着智慧的頭腦、冷靜的思維、成熟與溫暖的風度、不錯的靈感與創意。但是你思想有些傳統而保守，性格也有些孤僻。看似跟周圍的人關係都不錯，但是你總是刻意的保持着一定的距離。總是喜歡獨處的你，缺少了人脈的支持，你的事業發展肯定會受到限制。

C.用圓將三角形包住，你今生會坐擁無數的財富。你是個富有智慧、眼界很寬、格局很大的人。有種氣度與魄力去幹出一番事業，所以你有着銳意進取的執着、堅強的毅力、獨樹一幟改變命運的潛力。所以別看你正在打拚的路上，等將來你成功了，你的財富是怎麼也掩蓋不住。

D.與三角形相交畫圓，你今生是有一些小財富。你是個既聰明又樂觀的人，總是元氣滿滿，也有着用不完的靈感與精力。其實你有時候也是蠻幸運，即使你並沒有用盡全力去打拚，也會贏得不少機會，讓你的財富一點一點積攢起來。你應該是那種既能享受生活，又能夠賺到錢的人。