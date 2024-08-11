【營事檔案】乾隆白菜

乾隆白菜是一道源自中國北京的傳統菜餚，據說是因清朝乾隆皇帝對這道菜的喜愛而名命。這道菜作法簡單，以白菜為主要食材，加入以麻醬為主要的調味拌勻即成一道涼菜。在這個食譜當中，白菜是生吃的，但經熱水輕浸過，就會變得軟一點點。

白菜高鉀低熱量

白菜是一種低熱量、高纖維的蔬菜，含有豐富的維生素C、維生素K和葉酸。而生吃白菜就可以吸收到比煮熟白菜更高的維生素C。每100克白菜只有12卡路里，已有87毫克鉀，鉀質常見於蔬果中，而一些五穀類如薯仔、南瓜、番薯，都含高鉀質。鉀質可維持體液平衡、神經系統以及心臟肌肉的功能運作正常。

花生粉比花生更低脂

花生粉是由花生製成，含有健康的單元不飽和脂肪酸及多元不飽和脂肪酸，更含有植物性蛋白質。但花生當中都含有較高的脂肪，雖然這些脂肪對於心血管健康都是有益的，但整體脂肪的攝取過高都會增加超重的風險。因此在今次的食譜中選用了花生粉，每2湯匙 (大約16克) 都只有60卡，1.5克的脂肪，更適合需控制整體脂肪攝取以及體重管理的人士。

乾隆白菜

材料：

娃娃菜 1棵

調味料：

花生粉 3湯匙

糖 1湯匙

蘋果醋 1湯匙

豉油 2湯匙

黑白芝麻 適量

水 6湯匙

做法：

1) 娃娃菜去頭，洗淨，用手撕成塊

2) 娃娃菜用熱水浸2分鐘，盛起備用

3) 將所有調味料拌勻

4) 加入娃娃菜拌勻，完成

胡嘉琪(Kayla) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，英國諾桑比亞大學食品及營養科學理學士。擅長根據每個人的生活習慣，設計簡單而且多元化的餐單。