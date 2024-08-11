薈萃中西日美饌　酒吧餐廳「醉」好Feel

煙熏原隻乳鴿：乳鴿用加入甘草、香茅等調配的滷水浸泡，上皮風乾3日再煙熏，上桌前淋滾油至皮脆，伴以紅波椒紅酒醋加昆布煮成的醬汁，香而不膩。（胡振文攝）

香港人壓力大，放工總喜歡和朋友去飲番杯鬆一鬆，有時想邊飲邊食齊齊傾偈，一些提供多元化風味菜式和酒單的酒吧餐廳就是不錯的選擇，。各位享用高質菜式之餘，又有清爽和吸睛的雞尾酒拼配，好酒好菜再配好音樂和好環境，壓力全消。

灣仔：現代亞洲菜

香港飲食文化深厚，傳統菜以外，還有出色的創意配搭。灣仔新派酒吧餐廳名字以17至19世紀文化交融的中西日美食文化作靈感而命名，黑色木紋地磚撞白色牆磚和鏡子，配合掛畫、海報和AI人工智能創作的藝術作品，營造活潑氛圍。主廚Tommy Tsui為配合餐廳多元化風格，特別以亞洲風味融入現代烹飪手法和擺盤，為客人打造中西合璧的現代亞洲菜。

用餐前不如先來點開胃佐酒小食，辣烤鮮魷是大廚BBQ得到靈感設計，用上本地鮮魷魚製作，醬汁由本地辣醬加不同的辣椒及蜂蜜混合，香辛惹味。啤酒良伴炸雞，升級變成炸雞和炸椰菜花，淋上柚子甜辣醬，兩種口感和滋味。以中式煎堆變奏的松露芝麻煎堆，咬開是菇菌芝士餡，芳香撲鼻。小食配店內主打的各款口味Highball，如酸爽的Calamansi Hi、加椰油脂浸洗威士忌的Tiki-Tiki，又加士多啤梨和氈酒的My Sweet Heart，暢快又去膩。

主菜首推人氣的煙熏原隻乳鴿，乳鴿先用13種香草製作的滷水浸過夜，上皮風乾，加檸檬和香茅等煙熏，最後用180C滾油淋至皮脆肉嫩，紅波椒紅酒醋從燒鵝冰梅醬取靈感創作，和香烤舞茸菇同吃，滋味獨特。中式風味的慢烤乳豬，預先去骨並加入日本生椒慢煮再烤焗，上皮再烤15分鐘而成，以刈包夾住加點青蘋果蓉或中式甜醋醬汁，濃而不膩。

愛魚鮮可揀選香烤原條馬友，魚肉經鹽醃後風乾3日起魚柳，烤焗至皮脆肉香，魚骨、椰子粉和昆布煮成的醬汁再加點法葱油，鮮香美味。主食可選加入臘腸的迷你魷魚臘腸炒飯或四川薯絲蕎麥，再來一口爆汁的薑汁湯圓或輕盈的香杧柚子西米，酒氣全消。

中環：美式音樂風

經典的美式薯條、水牛雞翼、漢堡和熱狗等，一向是酒吧的人氣小食。中環美式酒吧餐廳以黑膠碟作內裝點綴，配上閃閃發光的鏡面球和音樂，令人有「聞歌起舞」的衝動。主廚Anil設計的菜單，洋溢經典美式風味以及現代創新元素，配調酒師Rahul Gurung設計的經典美式雞尾酒，絕對是一個真正「美」食之夜。

香口炸物及辛辣菜式，永遠是配酒良伴。頂級炸酸青瓜蘸啤酒麵糊炸製，吃時蘸佔墨西哥辣椒牧場醬，香、酸、辣、爽同時爆發。千層薯仔配松露蛋黃醬和飛魚籽，口感一絕。滋味的水牛城藍雞翼，經典的滋味，令人停不了口。配用伏特加和墨西哥辣椒的「火爆阿嬤」特調，或是甜中帶苦的Breakfast of Campions雞尾酒，玩味十足。

香辣「美」味一浪接一浪，輕量級可選擇配是拉差辣椒蛋黃醬的香煎蟹肉餅，或是芝士味十足的香辣焗通心粉。想越級挑戰，首選地獄漢堡；漢堡以澳洲和牛後腿內側的頭刀肉製作，配鬼椒和車厘子辣椒炮製的地獄辣醬，嗜辣者必愛。辣得噴火時來一口焗蜜桃餡餅配雲呢拿雪糕，冷熱交替，驅辣降滅。