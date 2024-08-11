歸綽嶢不捨蘇麗珊離巢：唔覺得公司有偏心

歌手歸綽嶢 （ Nancy Kwai）偕唱作歌手吳林峰今日（11日）在圍方舉行音樂會，吸引逾百歌迷入場。Nancy對於有傳因唱片公司投放大量資源在她和其他年輕歌手身上，令林欣彤及蘇麗珊意興闌珊先後離巢，她覺得公司對每位歌手一視同仁 ，作風公平公正，沒有偏心成份，她說：「佢哋離開係個人選擇，其實喺公司都見過兩位師姐，我同蘇麗珊比較熟，因為我哋係一齊跑馬拉松嘅跑友，有時又一齊食嘢，佢離開梗係唔捨得，但因為佢冇同我提過想離開，我亦都唔知，所以冇機會挽留佢。」今年已推出了兩首歌的她，現時正籌備第3首歌，但會否推出第4首則視乎情況：「因為我啲歌係有主題，圍繞春夏秋冬同花語，要配合到題材先可以推出。」

同場的吳林峰被問到MIRROR成員Jeremy曾找當社工的他傾心事，他直認：「我真係社工，做咗兩年，依家都有續牌，不過我想追夢先做歌手，其實我只係同Jeremy傾吓偈，勸佢唔好太在意人哋點睇佢啫，都唔係話開解佢。（仲有邊位搵你傾偈？）Jer同Stanley，Stanley嗰次係因為同佢寫有關媽咪嘅歌，佢唔係好放得低過身嘅媽咪，Jer就純粹傾閒偈。（幫咗佢哋大忙？）唔可以咁講，佢哋都幫咗我，佢啲粉絲都聽我歌，等我可以喺台上企多1分鐘。」有指他升呢為「娛圈社工」，他則表現怕怕說：「可以打畀我傾，但唔好太夜，因為我都有自己人生，我唔開心時會打機發洩或者同女朋友呻吓囉。」