顏米羔計劃開戲　女團VIVA想儲多啲歌開騷

《中年好聲音2》顏米羔和英皇女團VIVA的四位成員今日（11日）到東港城出席活動。今晚要任好友劉威煌演唱會嘉賓的顏米羔，表示準備了3首歌，又謂昨晚因有活動，未能參與劉威煌演唱會的頭場而感到心掛掛：「我依家都好緊張，好驚今晚失禮。」曾任職過電影導演的顏米羔最近計劃再開電影，透露現在到演員試鏡階段：「我一定會公開試鏡，不過依家我想首先見一見啲主要演員先，唔啱嘅話我就會公開海選。」他謂如果由有經驗的演員演出當然會開心，不過即使是沒有經驗的素人亦有可能一鳴驚人，所以都會預留空位給沒有演戲經驗的人嘗試。問到會否預留位置給《中年好聲音》的好友們？顏米羔笑言「已經預咗」：「但係個問題係個個都唔想孭重飛，所以可能搵啲閒角畀佢哋做。」又笑言如果譚輝智願意參與電影，希望對方成為投資方：「不過佢都好忙，忙住休息，不過就算佢參與電影都唔會畀啲太大壓力嘅角色佢做，可能畀個啞嘅角色佢，最緊要大家開開心心。」

VIVA表示近期經常追看奧運節目，搞到好夜先瞓：「我哋有一次開完第一次直播，就即刻去睇張家朗，睇到好緊張。」問到她們有沒有擅長的運動？成員VALC就指玩了13年體操運動，現在偶爾都會抽空練習，又表示在台上翻觔斗絕對沒問題，表示因為玩開體操身體的柔軟度比較高，所以對平時跳舞都有一定的幫助。而成員Carina則指中學時期喜歡玩花式跳繩，自爆是游水運動員何詩蓓的師妹，細細個就經常見到她上頒獎台領獎，不過自己因為怕曬黑，所以對游水興趣不大，同時隊友Macy又爆Carina是一個容易受傷的人，即使是游水都可以損手爛腳。

另外，Macy是一位喜歡嘗試新事物的人，她表示正學習網球運動，笑言現在是瘋狂執波階段，至於Ada則喜歡打排球，指弟弟被自己影響到，現在是排球隊成員。提到工作計劃，VIVA笑言她們出道不足3個月，所以首要任務是儲多點歌和累積舞台經驗，然後再考慮開小型音樂會或粉絲見面會。