李美慧帶隊睇奧運　囡囡原來係國入世一王楚欽粉絲

無綫「御用宮女」李美慧於2018年閃嫁年長25歲的富商曾文豪，同年10月誕下囡囡「小糖心」，去年6月再添細仔James，一家四口過着幸福生活。李美慧近日與老公及一對子女飛往巴黎觀賞多場奧評，5歲餅印囡囡為中國乒乓球隊打氣，不單在臉上畫上中國國旗，她看到樊振東、馬龍及王楚欽出場時，更激動得狂叫！原來李美慧的囡囡是王楚欽粉絲。

百億少奶李美慧前日（9日）在社交網出post，她寫道：「我女兒非常激動，哈哈哈。中國是最棒的CN加油。」影片可見遺傳了媽媽美貌的小糖心曬得一身小麥色的健康膚色，臉頰畫上中國國旗，當中國乒乓球隊的樊振東、馬龍及王楚欽進場時，小糖心激動得狂叫，並不停揮動着為中國隊打氣的紅布。網民在帖上留言羨慕他們可以在現在觀賞賽事。當中國乒乓球隊的樊振東、馬龍及王楚欽進場時，小糖心激動得狂叫，並不停揮動着為中國隊打氣的紅布。網民在帖上留言羨慕他們可以在現在觀賞賽事，「可以睇現場真係開心」、「哈哈哈哈哈哈 OMG 這個小寶貝是真性情！好會帶動氣氛，太可爱了！好羨慕你們可以去現場」、「勁前」、「識貨。」