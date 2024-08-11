陳奕迅爆下巴傷勢唔係最嚴重　最痛係呢個部位

歌神陳奕迅（Eason）早前因下巴受傷，巡迴演出一度暫停，上星期康復後，他首次現身軟硬音樂會當嘉賓，繼而正式重啟巡迴演唱會，8月9日開始到寧波演出6場。

Eason在寧波巡唱第一晚，可能由於太緊張，在台上沒有講太多說話，昨晚（10日）第二場演出，他終於鬆了一口氣，並在台上分享傷患康復情況，他坦言太久沒唱，其實自己一直相當緊張：「分享小小的感受，希望大家不要覺得太凝重，再重新開始巡迴演出，其實相當緊張，因為已有一段時間沒有唱。其實我下巴傷口不是最嚴重，牙骹位置才是，因為有一些裂開，有一些骨頭碎掉，動太多肌肉就會有點痠痠的感覺，所以很矛盾，你不用它，有機會以後唱歌，就張不大口。」

然後，他即時張開小小口，唱了一句《浮誇》示範那種感覺，但觀眾即歡呼聲四起，他續說：「現在你們可能覺得很好笑，到時就不好笑了。我想分享這個是心態問題，假如你遇到一些問題，卡在那邊，你會踏前一步？還是原封不動？雖然你可能心情非常不愉快、抑鬱，或者甚麼都不想做，但你只要願意踏前一毫分，就一點點，真的，真的比原封不動好！」觀眾即時報以熱烈掌聲及歡呼聲，他又真誠地跟觀眾道謝：「其實我畢竟也是一個人，跟大家一樣，我非常感恩，非常開心，有這麼多人喜歡聽我唱歌，看我表演。真心想感謝大家，每一位進來看Fear And Dreams的大家，謝謝你們！真的！」而昨晚是中國的七夕情人節，Eason特別為寧波觀眾於安歌時，唱了最甜蜜的《幸福摩天》祝大家七夕快樂，令觀眾超級興奮。