馬國明勸孔德賢唔好跳舞：我真係唔敢睇番！

視帝馬國明與孔德賢今日（11日）到觀塘apm出席活動，兩位新舊奧運之星更即席表演球技，吸引大批市民圍觀。談到奧運晚上閉幕，身為今席「奧運六星」之一的孔德賢大感不捨，不過今日很開心能跟第一代的奧運六星馬國明同場。馬國明則表示因為見到另一位第一代奧運六星黎諾懿在奧運節目中出現，即問孔德賢對方今屆是否仍擔任奧運之星，十分爆笑。

提到當年擔任奧運六星有跳舞演出，馬國明即笑指是人生污點：「我睇番當時嘅片段都想死，因為當年有來自世界各地唔同嘅啦啦隊嚟參與活動，啲啦啦隊表演好精彩彈來彈去，但我哋只係演出前排咗2個鐘，係咁宜郁吓個身，我真係唔敢再睇。」他更奉勸孔德賢千萬不要像他在宣傳活動上跳舞。

馬國明表示近日要經常到佛山拍攝劇集《巨塔》，昨日則隨明星隊到佛山踢波，期間不小心與龍門相撞而撞傷腳。他透露將出發到布拉格拍劇，但由於只逗留2、3日便要趕回來工作，故太太湯洛雯不會隨他到當地：「因為我落機就開始拍，拍完就即刻上機走，拍嗰陣又陪唔到佢，所以去的話佢只係遊飛機河。」問到是否已跟太太一起去看北極光？他即尷尬説：「未呀，太太今朝先投訴完，不過係久不久投訴一下，唔係惡嘅，係溫柔地投訴。」他表示一定會兌現承諾，主要視乎劇集檔期，但今年應該未有機會。

問到有份在奧運節目中擔任主持的孔德賢，表現可有受到外界批評？他高興表示沒有，身旁馬國明也幫口指今次無綫的奧運節目有很多正評。問到今次當主持感受，孔德賢指雖然要同時兼顧拍劇及奧運主持工作，休息時間不足，但完全不覺得攰：「就算開劇收工返到屋企都會睇，不如直接返錄影廠同大家一齊睇直播。」身旁的馬明即大讚他：「佢未來20年會賺好多錢，哈哈！」

談到早前一起合作拍劇的謝東閔早前離巢無綫，他表示也是經社交網得知消息，坦言很不捨對方：「之前同佢拍劇及宣傳，他好似哥哥咁教我，又同我一齊睇波、傾偈，見到佢離開真係唔開心，所以我都有傳短訊同佢講好唔捨得。（佢有冇覆你？）他有覆我，話唔使掛住佢，一定會再見。」