smart #3 BRABUS新車試駕　3.7秒破百

smart在港推出第二款車型smart #3，率先抵港的是配備前及後軸馬達、以全時四驅的高性能BRABUS版。(方偉堅攝)

smart早於2020年已全面轉型成高級電動車品牌，指的是一個平治與吉利的合資品牌。繼他們合作之後推出的第一款車型smart #1（小型Crossover SUV）後，第二款車型smart #3（小型SUV Coupé）早前接續登場。這次率先抵港的是高性能BRABUS版，亦即是拍攝車。車載前及後軸馬達，以全時四驅（AWD），總馬力輸出達到428ps，峰值扭力543Nm，擁有3.7秒完成0-100km/h的加速實力。車上的66kWh電池可提供達415km（WLTP）續航力。想知更多，請睇片。

規格表

車型：5門5座位SUV

驅動：前後置馬達、四輪驅動

電池容量：66kWh 高壓電池

馬力：428PS

扭力：543Nm

0-100km/h：3.7秒

續航力：415km(WLTP)

充電時間：150kW DC充電(10-80%) 約30分鐘；22kW AC充電(10-80%) 少於3小時

車身體積：4,400×1,844×1,556mm（長×闊×高）