歌手洪嘉豪(Kaho)、潘靜文(Sherman)和組合Beanies昨日(10日)現身音樂節,Kaho已經第三次參與音樂節,第一次出席已經是2019年的事,提到今年是音樂節12周年,他指香港有很多音樂人努力創作,大家都想做好音樂,是對廣東歌傳承的一份堅持。他說:「希望大家都做好廣東歌,繼續聽廣東歌。」他很珍惜每一次的演出,可以與粉絲有近距離的接觸。

Sherman一口氣唱了四首歌包括《傷魚座》、《Look into my eyes》、《永遠潘朵拉》和《忍》,她揀歌有原因,指《Look into my eyes》旋律輕快,希望帶給觀眾輕鬆的感覺,而《忍》是她初出道時的歌,藉此懷緬從前。她說平日若遇到有歌手做Busking,也會停下腳步欣賞:「留意吓大家喜歡聽乜嘢類型嘅歌,歌手又喜歡唱邊種類型嘅歌,邊種歌會令觀眾更加投入。」