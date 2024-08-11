洪永城想帶2個小朋友去旅行　區永權爆細仔試過走失

藝人洪永城（Tony）、區永權（Albert）、胡美貽（Nicole）及伍韻婷（Juliana）今晚（11日）到將軍澳電視城出席記者會，介紹無綫全新直播綜藝節目《瞬間直擊半小時》，4人將以主持身份，與各界專家從世界各地不同內容的震撼短片中，分析當中蘊藏着的資訊及知識，節目將於明天（12日）起逢周一至周五晚上10時35分於翡翠台直播。

節目搜羅了不少家居事故片段，身為爸爸的Tony及區永權坦言平日也會特別留意家中安全問題，區永權說：「以前未有小朋友唔會留意屋企傢俬有冇起角，但當有咗小朋友就會好小心，仲會買嘢反嚟包住啲角，就算撞到都唔會有事。」Tony則表示現時每當觀看網上短片頻道，會自動向他推介有關注意小朋友安全、如何跟小朋友互動等影片，更扮感嘆説：「全部都係小朋友嘅嘢，已經冇咗我自己啦！」

提到他細女Beryl早前被發現右眼袋位置長了血管痣，他表示情況現時穩定冇變化：「粒士多啤梨痣冇發大，亦有變細，醫生話冇冇特別變化唔需要理佢住，等佢發大先處理，我同太太都平常心，因為好多時都會自動消失。」他叫大家不用擔心，更笑指囡囡長胖了不少：「我去泰國一個星期，由工人姐姐照顧佢，返到嚟肥咗1Kg，真係好脹，成個小活佛咁。」他又指4個多月大的她已懂得扶着東西站起來，不過他坦言有了小朋友要處理的事情變得很多：「都唔敢想像帶兩個小朋友一齊去旅行嗰種『喜悅』，哈哈！一個已經好難頂，兩個都唔知點算。」

身旁Albert即感同身受，笑指為了湊小朋友連朋友也不敢約，因太多「突發事情」發生，每次都令要他遲出門導致遲到，又大爆曾發生過小朋友走失事件：「佢哋幾歲嗰陣帶佢哋去主題樂園，因為當時畀啲孖仔裝佢哋着，佢哋跑來跑去，原本以為細仔喺度，後尾先發現原來係大仔嚟，細仔走失咗。」幸好有遊客發現細仔，並找職員幫忙，才得以尋回細仔，他笑指自始不再給他們着「孖仔裝」。Tony就指自己很緊張，更自稱嚴父，每次跟囡囡出街都會𥄫到實，太太梁諾妍也忍不住不時提醒他放鬆一點：「唔知睇到幾多歲呢，睇到好多外國拐子佬拐走細路嘅片，睇到我心都驚，每次工人姐姐帶個女出去，我又打電話又傳短訊問實。」他笑指家傭可能會投訴「阿Sir好煩」。

至於兩位美女主持主要負責外景，問到拍攝時有否驚險難忘事件？Nicole指當中有一幕要示範如何可安全行過石澗，因世界各地也經常發生遊人不慎被水流沖走事故。至於Juliana就表示節目中會重演一些驚險事故，令她印象難忘：「節目組搵咗條片，係個女仔喺3樓跌落嚟，樓下有個男人接住，但都係雙雙倒地。」她笑指不用親身示範，會以沙包代替從高處掉落地面模擬情境。問到為何只有女主持出外景？兩位男主持則安坐直播室嘆冷氣？她們搞笑指自己外表看來較為活潑適合外景，相反兩位男主持看起來會比較僵硬。