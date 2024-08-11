人一尷尬就會面紅耳熱？未必！只要睇到一啲令人慾火焚身嘅嘢，同樣會面紅紅。以下情色話題都同Face有關，睇吓又會唔會令你出現激情上面嘅反應吧！

Face Shot 經典演出

無論係AV迷定四仔迷，有一樣演出必定睇過，就係俗稱「顏面發射」嘅「Face Shot」，但大家又知唔知最早出現「Face Shot」嘅色情電影係邊一套呢？有研究發現，喺上世紀上半葉嘅成人影片中，未見過有顏面發射嘅情節，及至60年代尾、70年代初先開始出現，有人仲話1969年由Andy Warhol執導嘅《Blue Movie》，開創咗顏面發射嘅先河。

Face Sitting 「騎」樂無窮

女人喺乜嘢時候會坐喺男人面上？好明顯係玩緊顏面騎乘位，當中有一招叫「Face Sitting」，更被性學家推崇備至。玩法好簡單，男方先瞓喺床上，頭部靠近床邊，而企喺床邊嘅女方則慢慢坐喺男方嘅面上，就可以進行親密接觸。性學家話呢招嘅優點在於女方可以輕易調校騎乘位置，加上雙腳着地，比較易發力，摩擦速度變得收放自如，亦可減低因全身體重壓喺男士頭部所出現嘅風險。

《The Faces of Alice》贏盡口碑

四仔界有大量脫星搵食，但質素參差，邊度可以搵到高顏值嘅美女？咁就要睇睇呢套由Girlsway喺2016年推出嘅《The Faces of Alice》。影片搵嚟Bree Mills同Alan X聯合執導，並由Sara Luvv、Abigail Mac、AJ Applegate主演，賣點係成班脫星都係青春貌美，所以當年作品未推出，已經有唔少四仔迷摩槍擦掌等睇好戲！事實上，憑住強勁陣容，令呢套作品喺多個四仔頒獎禮上獲得提名，而Sara Luvv仲喺2018年AVN頒獎禮奪得年度女脫星殊榮。

同場加映：《顏面壓迫癡女》

好多人都會用洗面奶，但有一款專門用嚟服侍好色男，想睇辦嘅話，不妨搵番日本AV片廠Glory Quest喺2023年推出嘅《顏面壓迫癡女》慢慢欣賞。呢套AV由曾經勇奪「最優質女優獎」冠軍嘅若宮穗乃主演，佢唔止有對37H巨乳，仲有個37吋豪華臀，身材相當火辣。阿妹喺片中會先用一對巨乳夾實男優個頭，發揮「洗面奶」嘅威力，跟住又會示範「洗面臀」係點用，盡情展現癡女本色。

講起上嚟，若宮穗乃早喺2018年以SOD專屬女優身份出道，當初之所以下海，純粹為咗賺取租金同搬屋費用，點知一拍就拍咗幾年，仲試過喺特撮式AV界別頒獎禮上揚威添！