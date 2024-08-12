【是日通勝】

農曆七月初九

甲辰年 壬申月 戊申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：出行、嫁娶、祈福

忌：安床、置產

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：11、29、18

幸運顏色：綠色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：愛情運急跌，處理男女關係切忌拖泥帶水。

金牛座：投入感不足，事業受影響，盡快作出改善。

雙子座：單身者切忌守株待兔，否則難獲愛神眷顧。

巨蟹座：事業上有顯著進步，沒有甚麼問題難倒你。

獅子座：機會與風險同在，投資前，務必權衡利弊。

處女座：笑容滿面，親和力強，聯誼會友可望盡興。

天秤座：愛情與事業運皆上升，但財運跌，要留神！

天蠍座：幸運指數居首位，理財投資有望嘗到甜頭。

人馬座：運勢不佳是暫時性，遇上麻煩要保持樂觀。

山羊座：精力旺盛，遇強愈強，遇複雜問題也不怕。

水瓶座：有志者事竟成，善用好運氣，目標易達到。

雙魚座：愛侶不停替你打氣，一起努力朝目標進發吧！

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）雞 人緣旺

（跌）虎 易闖禍

鼠：事業與財運不錯，一分耕耘一分收穫。

牛：事事順利，處理大小問題均游刃有餘。

虎：是日沖煞，勿貪不義之財，以免闖禍。

兔：情緒不穩，想法負面，勿將小事化大。

龍：心情舒暢，工作順利，沒有事難倒你。

蛇：嘗試接受新挑戰，對升職加薪有幫助。

馬：被瑣事弄得手忙腳亂，不要為此暴躁。

羊：迎來風平浪靜的一天，適合談情說愛。

猴：為健康着想，不要吃過多刺激性食物。

雞：人緣好，適合聯誼會友，得着不會少！

狗：心態正面，遇上一切麻煩都毫無懼色。

豬：有小人出現，盡量迴避，做好分內事。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

有辦你睇

書本上學習到的是知識，生活中體會的是常識。我們的人生走的路愈多，愈容易在日常生活中見證不同的人性，同時因得到了教訓，有助看透人心。

身邊有個真實的樣板，他為人好聰明，有名又有豐厚家財，但做任何事往往有好的開始，卻未能獲得精彩結局，因此不停做宣傳包裝刷存在感，他曾自怨自艾，以為這可能是宿命。之前文章也提及，過去的因，當下的果。不要將運程發生的問題全說是宿命做成，有否反思自己從不嘗試把「本性難移」去移動呢？正所謂「車到山前必有路，關關難過關關過」，不要自以為是，也不應揪着過去不放。

立秋已過，究竟這個節氣對我們的生活會帶來甚麼變化？當然從八字計算會最清楚準確，但一般情況下，立秋後到10月初這兩個月，大部分人的五行金多，缺木，宜多用水木五行的東西來補充，因水生木，少用白色、金色，多用藍色、綠色，亦可在書枱、辦公桌或睡床左邊擺放4支水種觀音竹，以增強能量。

若你現在處在不好的環境中，毋須灰心，應把重點放在求改變、求進步的心境，可以去旅遊、換新衣服、剪髮、品嘗從未吃過的美食，但凡甚麽新的事物與環境都可以讓你得到新的能量，讓自己提早跳到更好的環境，告別霉運。