李克勤《披荊斬棘》第4季大演帽子戲法　全靠手指指

歌手李克勤最近加盟內地真人騷《披荊斬棘》第四季，在初舞台的個人對決環節中，克勤以其經典歌《護花使者》迎戰，當熟悉的旋律響起，即時點燃全場，加上標誌舞蹈動作，就連備戰間的哥哥也被帶動，隨着節拍一齊舞動，克勤表演同時不忘跟觀眾互動，炒熱全場氣氛，除了在對決中取得勝利外，同時成為個人賽中第一名。今次節目賽制升級，不但有個人舞台，也有團show舞台，克勤夥拍梁龍唱跳《無價之姐》，他們以最高火力值位居小組賽的第一名。而最後通過觀眾投票，克勤把個人喜愛度第一名也收入囊中，摘下《披荊斬棘》初舞台競演中三個冠軍，認真犀利！

另外，同樣來自香港的沈震軒則選擇了張國榮的《Monica》進行表演向對方致敬，他將經典金曲與現代元素結合，其唱跳實力及港味十足的唱腔獲得網民一致好評。而在黑暗料理互吃環節中，沈震軒被符雲飛選中品嘗水蟑螂，吃過後他一直眉頭緊鎖，完全喪失表情管理，現場哥哥們驚呼聲不斷。

完成初舞台後，新一輪公演即刻開啟，克勤以最短時間跟沈震軒、秦昊及嚴屹寬組隊成功，網民迫不及待想看克勤和幾位哥哥通過歌曲《人是_》的舞台碰撞出新的火花。