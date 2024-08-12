Twins北京開騷吳謹言撐場　阿Sa跳霹靂舞預告備戰奧運

女子組合Twins前晚於北京舉行巡唱，好姊妹吳謹言於開騷前趕到捧場，令蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌）驚喜不已。阿Sa即席表演霹靂舞大晒舞技，更預告要備戰下屆奧運。

於6月底展開世界巡迴演唱會的Twins，已先後在杭州、重慶、上海等地演出，前晚移師北京開騷。曾與她們於內地綜藝節目《乘風破浪》合作的女星吳謹言亦現身捧場，全程揮燈棒為好友打氣，完場後又到後台與Twins合照，及分享合照到社交網，阿嬌亦轉發其貼文，感謝對方捧場。

於演唱會上，好動的阿Sa笑指前一晚追看了奧運霹靂舞賽事，故即席晒舞技，玩得投入的她更挑戰高難度，表演單腳掃腿。雖然穿上5吋高踭鞋，但阿她一樣跳得有板有眼，全場歌迷掌聲如雷，對此阿Sa打趣說：「如果之後見不到我，我就是去了備戰，準備參加下一屆奧運。」

感謝歌迷包容

之後孖妹換上靚裙，與觀眾剖白內心世界，阿Sa直言以前沒想過至今仍能站在舞台上，阿嬌亦附和：「是我們第一年就沒有想過有第2年，結果都待得這麼久，走過23年不容易。」二人又感謝歌迷的包容：「真的很久沒有在北京開演唱會，上一次是10幾年前，那時普通話也沒有說得很好，當然現在也沒有很好，以前不知說甚麼，就選了很多普通話歌，結果沒有人懂，整個場很安靜，很可怕，還好現在已擺脫陰影。」

面對在場一雙一對的情侶，Twins大呼羨慕，阿Sa更指與他們對視時，情侶會當眾咀嘴，令她詐嬌說：「有沒有理過我感受，還好我們閨蜜也一樣甜蜜。」