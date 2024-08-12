劉威煌當最後一次開騷　唔除衫騷肌關古淖文事

「中年好聲音2」歌手劉威煌一連兩場音樂會（11號）晚假麥花臣場館舉行尾場，捧場者眾多包括有古淖文、黃劍文、陳俞菲、林若盈、陳蒨葶、王玥、陳燕娜、王學琳等。而范振鋒，李思欣、伍仲衡夫婦、羅啟豪、支嚳儀及胡渭康都有捧場。

嘉賓《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍拉小提琴率先登場，再到「輕鬆啲」的兄弟包括：顏米羔、譚輝智、甘永傑、梁浩賢、梁思傑、王嘉明及潘文龍上台接力合唱經典英文歌，大批中女粉絲湧近台邊和台上的兄弟幫握手，表現瘋狂，粉絲返回座位時，又趁機和坐在觀眾席的古淖文握手。

到安歌環節，劉威煌在觀眾席現身還跟座上客古淖文及黃劍文合唱幾句《愛之初體驗》，續請捧場的圈中朋友全部上台大合照，及鳴謝陪他承受沉重開騷壓力的太太，最後以《普通人》為個唱劃上句號。

劉威煌接受訪問時指今次完成兩場個唱算圓心願，更表示再開騷機會不大：「個騷主題係第四部曲嘅重聚，我當最後一次開騷，因為搞一個騷好難，要經歷好多複雜問題，我今次已經盡咗力，太太都好辛苦，所以太太想去歐洲旅行，雖然我嫌貴，但都畀佢話事。」問到跟他同屆參加無綫歌唱比賽《超級巨聲1》的歌手包括許廷鏗、鄧小巧、樂印姊妹及何雁詩未見捧場，他則說許廷鏗擔任完首場嘉賓後已離港，而何雁詩要忙奧運活動，又謂：「其實《超級巨聲》同《中年好聲音》嘅歌手我全部都有請。（龍婷冇嚟喎？）都有喺個群組請大家嚟，但邊個覆咗我唔得閒睇，自己都好多嘢搞，理唔到票務問題。（畀龍婷休息吓？）要休息就休息啦，唔係樣樣嘢都控制到。」

又講到有女粉絲「投訴」他未除衫，他笑問：「係咪要回水先？其實我操咗肌兩個月，都有啲成果，只係睇到古淖文嗰啲野男身型，相比下我似小朋友，如果除衫，我怕被人笑喎，但我會Keep操肌嘅，想影輯爆肌相當回饋自己啦，我覺得操肌易過再開騷囉。」