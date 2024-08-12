吳若希勇救流浪貓　匿藏車頭內險生意外

歌手吳若希（Jinny）雖然在網民眼中是悍婦一名，經常在網上鬧爆及公審富二代老公何兆鴻（Alex），但其實她愛心爆棚，日前在社交網直擊義舉，帶頭救出被困在車頭內的流浪小貓，被網民大讚有好愛心、好人有好報。

Jinny表示日前在汕頭出席完啤酒活動後，跟工作人員齊食消夜，路經珠江路食街，突然聽見小貓的救求聲，於是她一直憑貓叫聲四出找尋貓咪的蹤影，結果發現貓叫聲來自一架停泊在路邊的私家車車頭內。雖然車主已離開座駕，但她未有放棄，嘗試聯絡車主，所謂皇天不及有心人，終於等到車主出現，並在車主的協助下打開車頭蓋，再用手機燈照遍暗黑的車頭，在地氈式搜尋後，才發現小貓匿在機件的最深處，她人生智想出用美食引貓出洞，可是身上未有帶貓糧，惟有紆尊降貴走到附近的大排牌「借」食剩的魚肉，而貓咪受不住魚香引誘而現身，見她烏低身將整隻手伸入車頭捉到小貓，救貓大行動大告成功，全場人即歡呼，而她即面露笑容，不停鬧貓咪「你個衰仔」，而貓咪就只顧食魚肉，場面充滿愛。

鏡頭一轉，就見Jinny為小貓覓得新家，日後不用再流浪街頭，而和收養小貓的餐廳老闆娘互動時，亦發生趣事，當老娘闆問她真的是明星時，她竟然說：「有人說我很像。」再追問下，她竟然可以忍住笑說：「我是大S（台灣女星徐熙媛）」，老闆娘半信未疑謂：「你長得真的很像。」場面超搞笑。

Jinny功德圓滿，但依然心繫小貓，在網上留言問網民，可否代她到珠江路食街的烤魚店旁邊粥店了解貓咪的最新情況，其實有愛心。其實她已非首次救貓，早在4年前，她曾表示在街市拾了一隻兩個多月大的小貓回家，由女兒幫新家庭成員改名叫Kristoff，現時家中共有兩狗、兩貓，組成八口之家。