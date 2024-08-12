34年來首次！「死侍」賴恩與老婆Blake Lively新作雄霸票房　

由荷里活男星賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演的漫威超級英雄新作《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）自上映以來票房大賣，全球累積票房剛剛衝破10億美元（約78.1億港元）。至於賴恩老婆Blake Lively主演的愛情新作《痛愛完成式》（It Ends With Us）亦於上周五（8日）於北美開畫，結果不負眾望開畫3日勁收5,000萬美元（約3.9億港元），票房收入僅次於《死》排第2位。

賴恩與Blake更成為自1990年以來首對荷里活夫婦雄霸北美開畫票房冠亞軍位置，1990年，布斯韋利士（Bruce Willis）與妻子狄美摩亞（Demi Moore）主演的電影打對台，結果，布斯主演的《虎膽龍威續集》（Die Hard 2）上映第2周後擊敗老婆狄美新上畫的《人鬼情未了》（Ghost）而成為票房冠軍。不過最終《人》憑口碑「反敗為勝」以2.17億美元（約16.9億港元）成為1990年北美最高票房電影。

Blake新作大收，相反之前遭受劣評的電視遊戲改編電影《邊緣禁地：沙丘喪戰》（Borderlands）票房仆直，該片開畫票房不足1,000萬美元（約7,810萬港元）僅收880萬美元（約6,872萬港元）。