Miami Concept House　前衞幾何建築　型在時代尖端

「Miami Concept House」完全展現出幾何建築之美，可謂型在時代尖端。（互聯網）

在追求個性化的今天，度假別墅的設計早已變得千奇百趣，豪到盡又得，型到極亦得！像今次介紹的概念建築「Miami Concept House」，設計融入幾何元素，造型前衞，更令人聯想起宏偉的金字塔，給人耳目一新的感覺。

貌似金字塔

數全球知名的海灘度假勝地，不得不提位於美國的邁阿密（Miami），白色的沙灘，碧藍的海水，迷人的風光，還有大量奢華別墅，令不少富豪名流趨之若鶩，而由設計師ArchiBotics構思的「Miami Concept House」也計劃落戶於此。

從預想圖所見，這幢別墅的主要部分是一個立體的等邊三角形，從正面看，有點像金字塔，左右兩邊各自延伸出不同的幾何圖形結構，其造型相當前衞，絕對有條成為邁阿密的新地標。

內部極開揚

一般而言，建築物三尖八角，室內空間往往顯得局促，「Miami Concept House」卻沒有這方面的問題。首先，它的樓底極高，又採用開放式設計，並以有利採光的大面積落地玻璃取代石屎牆，再配合天窗、簡約布置和矮身家具，大大加強室內的空間感。

設施方面，客廳、飯廳、廚房、浴室、睡房一應俱全，裝修延續了外觀的現代風格，用色離不開黑、白、灰，低調地奢華。屋前附設一個長形發光泳池，還有躺椅等，日夜都可以在此暢泳、聊天，享受人生。