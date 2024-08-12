多元化選擇的日本菜，無論是午餐、晚餐，又或是用來作佐酒配搭都咁合適。最近有日本餐廳因應換季為客人提供新菜單，呈現多款地道風味，大家又有藉口約朋友食番餐。

鰻魚進補

每個國家對進補都有不同的配方，如日本人夏天就愛吃鰻魚。尖沙咀主打宮崎炭火燒及博多串燒專門店在夏季推出夏日鰻丑の日祭主題菜單，為客人進補。當中包括總廚特別限定極上炭烤蒲燒日本鰻魚、炭烤鹽燒日本鰻魚配日式佐料、炭烤蒲燒鹿兒島薩摩活鰻3款全條鰻魚，其他有特別限定極上日本蒲燒鰻魚鄉土風茶漬飯、炭火汁燒日本鰻魚肝和日本福岡柳川鰻魚骨等。夏日菜單有豆腐沙律、炙燒自家製和歌山香魚一夜乾、炙燒鹿兒島黑松露薩摩和牛及燒味噌漬日本豬大腸等。另外，餐廳於8月推出日本東北限定菜單，師傅選用山形縣和仙台市等地的食材和美酒，提供山形高湯冷豆腐、脆炸山形胡桃味噌大葉卷、岩手盛岡冷麵、醬油烤秋田海苔米棒和唐揚青森魷魚餅等菜式，任君選擇。

鄉土料理

北海道風光如畫，美食亦多蘿蘿。西九北海道鄉土料理店推出多款限定料理，北寄貝天婦羅選用正值當造的北寄貝，肉厚爽脆。初夏的水茄子做成天婦羅，皮薄清甜。另外有五日市豚肉車厘茄天婦羅配炸金文畢芝士、十勝牛柳和酢橘烏冬等，讓大家感受地道風味。

香口天婦羅

炸得外脆內嫩的天婦羅，是居酒屋的人氣美食。荔枝角日式居酒屋迎來新任天婦羅主廚長澤佳明師傅，為客人帶來新款廚師發辦。愛知縣小粟米包括粟米芯和粟米鬚，甜美有口感。活車海老配鮮甜海膽，提升鮮味。鮮嫩的和歌山活幼香魚脆而不膩，其他還有千葉蜆、葉生薑天婦羅和櫻花蝦天茶等選擇。此外，餐廳亦推出多款創意料理及全新壽司廚師發辦，當中包括宮崎熟成魚、津本式熟成的平目二食、鰹魚刺身，日本黃金網鮑配肝醬、富士蘋果赤身他他、鮟鱇魚肝和紋甲魷魚白海膽等，選擇多元化。

精緻和風

日本咖喱是趕時間醫肚的恩物，上環日式餐廳近日推出季節菜單，和牛漢堡咖喱蛋包飯每日人手製作漢堡，亦可另加車打芝士提升口感。松葉蟹膏甲羅燒飯加入大量三文魚籽，鮮味十足。下午茶的話，推介炸雞太陽蛋牛角酥窩夫配楓糖漿、稍息布丁和巴斯克蛋糕，配日式清茶，最是寫意。

高級龍蝦和牛

上環摩登日式餐廳現逢星期二推出龍蝦與和牛之夜菜單，龍蝦薄脆入口有松露和味噌蛋黃醬的風味，炙燒和牛配西班牙辣腸油，油香更濃。辣味蝦卷配飛魚籽和特調辣醬，更加開胃。主菜有龍蝦蔬菜天婦羅、和牛肉眼扒或M3和牛西冷，客人亦可升級選擇燒原隻龍蝦或和牛牛柳，最後以抹茶心太軟作結，讓大家享受海陸食材的頂級滋味。