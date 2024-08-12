日本旅行｜地震怎麼辦？教你「保命4招」自救

近日在日本多地，包括宮崎、神奈川、青森縣等，都發生6、7級以上地震，日本氣象廳更揚言，即將發生規模7至8級大地震機會會大增。適逢暑假，大量香港人出遊日本，若不幸碰上地震，對地震「零經驗」的香港人該如何自保？

日本人口密集，加上有大量木造建築，強地震不但會引發建築倒塌、火災、停電危機，在近海地區更有可能引發海嘯，造成大量傷亡；為此我們參考了日本《東京防災手冊》及網上資料，整理出以下應對地震的自保方法，給遊日香港人參考傍身：

（一）地震時該逃該躲？看身處位置

【酒店】地震突然發生時，假如正身處酒店內，除非鄰近出口，否則應先躲在掩蔽物下，或躲在堅固大型家具旁（例如床、梳化）或躲在牆角，並以枕頭、棉被或厚衣服保護頭部，慎防被掉落東西砸到。當晃動停止後，注意地上碎片，先穿上厚底拖鞋才好走動，並打開房窗及玄關大門，確保能隨時避難。即使地震停止，也別碰電掣或點火，避免引發火災或爆炸。

【溫泉浴場】假如地震時身處溫泉浴場，也別急於逃離，因在濕滑地方慌跑會更為危險，並應先以臉盆保護頭部。

【室外】地震發生時要遠離建築物、天橋、電線杆、圍牆及自動售賣機，逃躲時宜用皮包保護頭部，不要原地不動，要邊走邊提防被掉下的玻璃或廣告牌砸到，也小心勿碰到斷掉的電線。

【升降機】地震時盡量使用樓梯，但若地震時已身處升降機中，搖晃時應按下所有樓層掣，盡快從最先停下的那一層離開；假若已被困𨋢中，便按緊急呼叫掣求救。

【地下商店街 / 百貨公司 / 便利店】地震時地下商店街或會停電，這時切勿慌張衝向安全出口，應在柱子或牆壁旁等待搖晃停止，並提防被墜落物。如身在百貨公司或便利店，注意不要被貨架或落下的商品砸到，並應以購物籃保護頭部。

【列車車廂】強烈搖晃時列車會緊急停車，乘客站立時應壓低站姿、緊握把手或吊環、雙腳分開支撐避免摔倒；坐着的乘客亦應以皮包保護頭部。搖晃停止後，切勿擅自離開車廂，要按車長指示行動。

【郊外】若在山中，更要迅速遠離山崖斜坡，以防被山泥傾瀉活埋。若在海岸，必須盡快走到高地或海嘯避難所。

（二）準備個人「防災瓶」

為防患未然，除可事先準備「走佬袋」，把重要證件及現金放進去方便隨時拿起逃生外，也可自製一個簡易「防災瓶」在遇險時自保。按日本「警視廳警備部災害對策課」建議，民眾可準備一個500毫升的透明水瓶，可裝入小電筒、哨子、口罩、藥物、糖果、充電器、膠袋或備用眼鏡等，「防災瓶」不但防水，也堅固省位，方便隨身攜帶。另外為防逃生時掉失身份證明文件，建議在出發前可自行拍下照片並上傳雲端，以備不時之需。

（三）掌握避難方法及避難所位置

當地震達到一定規模，日本氣象廳便會發布「緊急地震速報」提供各項地震訊息，手機用戶亦可依據自己位置，選擇不同的避難方法；另外亦可登入身處城鎮的官網查詢當地避難地圖，或利用日本雅虎網站提供的「Yahoo!避難所地圖」（Yahoo!避難場所マップ ）預先確認附近避難所位置。

（四）記得買海外旅遊保險

在這期間前往日本，購買海外旅遊保險會是非常重要，記得選擇保障範圍盡量涵蓋到緊急醫療、航班延誤或取消，以保障因天災地震影響行程的損失。假若在行程中受傷，需要在日本求醫，也可瀏覽日本政府觀光局（JNTO）網站，查詢日本醫療機構資料。