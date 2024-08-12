全紅嬋又有新寵　姨媽姑姐突蒲頭蹭熱度嚴重影響家人生活

巴黎奧運正式落幕，一眾體育明星成為焦點，當中以17歲中國跳水猛將全紅嬋允尤其搶Fo，成為網民追捧的人氣王，任何與她相關連的東西，又或者所到之處，都會成為網民焦點。因為全紅嬋的關係，其家鄉湛江已經成為網民打卡熱點，但有網民近日大吐苦水，希望大家可以正視這問題！

全紅嬋昨日（11日）已經跟大隊返回中國，有網民在機場遇上國家隊的成員，全紅嬋當然又是焦點！過往多次被拍下影到孭住一大堆公仔的她，此行當然將所有心頭好放在行李箱，但想不到仍然有一款公仔獲她的寵幸，全程被抱着上飛機，這個就是《五星級大鼠》（Ratatouille）的主角「味王」。有網民大讚全紅嬋相當親民兼可愛，有人搞笑地說：「我還以為她抱了個孩子。」全紅嬋最愛的公仔是小海龜Olu Mel，她更多次被發現，書包掛滿各式各樣烏龜吊飾，全紅嬋表示愛Olu Mel的原因是覺得烏龜又醜又可愛，是她喜歡的動物。

全紅嬋不單人氣飆升，連家鄉亦成為熱點，不過網民到訪全紅嬋的家鄉後大吐苦水：「沒想到地址就在湛江麻章區，他們家門口都是賣小吃的，好多人來打卡，要是出一杯全紅嬋+兩棵樹包裝的檸檬茶，我估計能帶動這邊消費。能不能注意一下吃完帶走的問題，真的很臟。」

這網民表示：「只是路過剛好拍一下，希望垃圾問題得到解決。」結果觸發不少聲音，有人說：「希望去别人家打卡蹭流量，問題得以解決。」、「中國人真的巨愛湊熱鬧、巨愛跟風。」、「他們平時根本都不關心的，可能全妹幾場賽事事都沒看過，完全就是無聊湊熱鬧。」、「全紅嬋爸爸媽媽都住果園去了。她爺爺奶奶還住在裏面。」甚至還有人說：「希望這些打卡的朋友們，可以不要去影響到人家生活。」